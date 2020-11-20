Dünya Çocuk Günü'nde korunmaya muhtaç çocuklara defileli destek - Son Dakika

Dünya Çocuk Günü'nde korunmaya muhtaç çocuklara defileli destek

20.11.2020 12:53

Dünya Çocuk Günü'nde korunmaya muhtaç çocuklara defileli destek Kuaförler, korunmaya muhtaç çocuklar için 'Online defile' düzenledi Antalya'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir kuaför ile birlikte birçok şehirdeki 25 kuaför, korunmaya muhtaç çocuklara destek için 'Online defile' düzenledi.

Dünya Çocuk Günü'nde korunmaya muhtaç çocuklara defileli destek

Kuaförler, korunmaya muhtaç çocuklar için 'Online defile' düzenledi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir kuaför ile birlikte birçok şehirdeki 25 kuaför, korunmaya muhtaç çocuklara destek için 'Online defile' düzenledi.

Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) tarafından Dünya Çocuk Günü'nde bir paylaşım sitesi üzerinden korunmaya muhtaç çocuklara destek için 'Online defile' düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında canlı yayın üzerinden düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin birçok şehrinden ve Alanya'dan 25 kuaför katıldı. Gerçekleşen bu mini defilede mankenler birbirinden güzel modelleri görücüye çıkardı.

"Makbuz karşılığında yardım ediyoruz"

Alanya'da yıllardır kuaförlük yapan Hüsnü Yüksel, "Salonum benim sahnem" isimli bir konseptiyle etkinliğe katılarak destek verdiğini söyledi. Her yıl bu destek kampanyasına katıldığını ifade eden Yüksel, bu yıl korona virüs nedeniyle ilk kez canlı yayında internet üzerinden katılım gösterdiğini söyledi. Yüksel, "Yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da yaptığımız bir organizasyon. Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) için yaptığımız bir organizasyon. Malum Covid-19 nedeniyle bu yıl İstanbul'da bulunamadık ama biz bunu salonlarımızda yapalım dedik. Türkiye'den 25 kuaför arkadaşımız salonlarımızı, 'Salonum benim sahnem' adı altında sahneye çevirdik. Korunacak çocuklarımız için ekibim ve ben el ele verdik. Küçük bir şov yaptık burada. Online olarak yaptık. Biz kuaförler Koruncuk Vakfı'na makbuz karşılığında yardım ediyoruz. Bunu müşterilerimize de duyurduk. Müşterilerimizden de vakfa yardımda bulunanlar oldu" dedi.

"Bizim için projeye destek çok önemliydi"

Organizasyonun çok güzel geçtiğini belirterek, çok güzel tepkiler aldıklarını aktaran Yüksel şu ifadeleri kullandı:

"Çok mükemmeldi. Hatta biz de heyecanlandık. İlk biraz tereddüt ettik ama sonrasında salonumuzu sahneye çevirdik. Dumanlar, meşalelerle çok heyecanlandık. Biz de kendimizi gerçek sahnede hissettik. Müşterilerimizden de çok olumlu tepkiler aldık. Bizim için projeye destek çok önemliydi. Aynı zamanda mesleki açıdan da enerjimiz yükseldi diyebiliriz."

Dünya Çocuk Günü'nde korunmaya muhtaç çocuklara defileli destek
Dünya Çocuk Günü'nde korunmaya muhtaç çocuklara defileli destek
Dünya Çocuk Günü'nde korunmaya muhtaç çocuklara defileli destek
Dünya Çocuk Günü'nde korunmaya muhtaç çocuklara defileli destek
Dünya Çocuk Günü'nde korunmaya muhtaç çocuklara defileli destek
Dünya Çocuk Günü'nde korunmaya muhtaç çocuklara defileli destek
Dünya Çocuk Günü'nde korunmaya muhtaç çocuklara defileli destek
Dünya Çocuk Günü'nde korunmaya muhtaç çocuklara defileli destek
Dünya Çocuk Günü'nde korunmaya muhtaç çocuklara defileli destek
Dünya Çocuk Günü'nde korunmaya muhtaç çocuklara defileli destek
Dünya Çocuk Günü'nde korunmaya muhtaç çocuklara defileli destek
Dünya Çocuk Günü'nde korunmaya muhtaç çocuklara defileli destek

Dünya Çocuk Günü, Antalya, Alanya, Kuaför, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya Çocuk Günü'nde korunmaya muhtaç çocuklara defileli destek - Son Dakika


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