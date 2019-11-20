Son Dakika Haberleri: Dünya Çocuk Günü'nde yüzlerce balon uçuruldu
Son Dakika Güncel Dünya Çocuk Günü'nde yüzlerce balon uçuruldu - Son Dakika

Dünya Çocuk Günü'nde yüzlerce balon uçuruldu

7 saat önce

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesi 20 Kasım Dünya Çocuk Günü vesilesiyle bir etkinlik düzenledi.

Dünya Çocuk Günü'nde yüzlerce balon uçuruldu, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesi 20 Kasım Dünya Çocuk Günü vesilesiyle bir etkinlik düzenledi. Çocuklar Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ile birlikte yüzlerce balonu havaya bıraktı.


Kızıltepe Kaymakamlığı 20 Kasım Dünya Çocuk Gününde farkındalık oluşturmak için belediye binası bahçesinde ilçedeki çocukları ağırladı. Çeşitli oyunlar oynayan çocuklar rengarenk balonları Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ile birlikte havaya uçurdu. Çocuklar günün anısına Kaymakam Çam ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Çocukları önemsediklerini anlatan Kaymakam Hüseyin Çam, "Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle kaymakamlık ve belediye olarak çocuklarımızla bir arada bulunup onların bu günlerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için çocuklarımızın mutluluklarına ortak olduk. Programımız gün boyu devam edecek. Çocuklarımızı sinemaya ve çeşitli etkinliklere götüreceğiz. Biz çocukları çok önemsiyoruz çünkü onlar bizim ülkemizin geleceği. İlçemizin genç nüfusu bağlamında çok ciddi bir nüfusa sahip ortalama okul çağında 5 ile 18 yaş arası 100 bine yakın çoğumuz var ilçemizde. Kaymakamlık ve belediye olarak çocuklarımızın daha yaşanılabilir bir kenti olması bağlamında çalışacağız. Çocuklarımızın sosyal aktiviteleri bağlamında bütün günlerimizi beraber kutlayacağız. Onlara en güzel olanakları ve aktiviteleri vereceğiz. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. En önemli yatırım yavrularımıza yapılan yatırımdır. Onları biz birer birey olarak değerli olduklarını onlara hissettirirsek ve birey olarak onların fikirlerini ve düşüncelerini önemsersek, onlarla birlikte bu kenti yönetirsek bu kent çok daha yaşanılabilir bir kent olacaktır" dedi. - MARDİN

Dünya Çocuk Günü, Kızıltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 20 Kasım 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu AK Parti, "Bu kadına haddini bildirin" diyen CHP'li Engin Özkoç'u ortak açıklamayla kınadı Cezaevi firarisi, eşini kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 20:56:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Çocuk Günü'nde yüzlerce balon uçuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]