Dünya Çocuk Günü'nün kutlandığı Ukrayna'daki savaşta 243 çocuk öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Çocuk Günü'nün kutlandığı Ukrayna'daki savaşta 243 çocuk öldü

01.06.2022 18:29
Dünya Çocuk Günü'nün kutlandığı Ukrayna'daki savaşta 243 çocuk öldü

Ukrayna Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları ve Rehabilitasyondan Sorumlu Komiseri Dariya Herasimçuk, savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri ülke genelinde 243 çocuğun hayatını kaybettiğini, 446 çocuğun ise yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları ve Rehabilitasyondan Sorumlu Komiseri Dariya Herasimçuk, savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri ülke genelinde 243 çocuğun hayatını kaybettiğini, 446 çocuğun ise yaralandığını açıkladı.

Herasimçuk, ülkede bugün kutlanan Dünya Çocuk Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, ülkenin Donetsk, Kiev ve Harkiv bölgelerinde yaşayan çocukların, savaştan en fazla etkilenenler arasında olduğunu belirtti.

Komiser Herasimçuk, savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri ülke genelinde 243 çocuğun hayatını kaybettiğini ve 446 çocuğun ise yaralandığını aktardı.

Söz konusu rakamın daha yüksek olduğunu vurgulayan Herasimçuk, "İşgal altındaki bölgelerdeki durum hakkında bilgimiz yok. Askerlerimiz bu bölgelere girdiğinde, söz konusu rakamın yükseleceğinden eminim." dedi.

Herasimçuk, 188 çocuğun ülkedeki hastanelerde tedavi gördüğünü ve bu çocuklara gerekli desteğin sağlandığını dile getirdi.

Savaşın en büyük mağduru çocuklar oldu

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş, yüzlerce Ukraynalı vatandaşın ölümüne ve milyonlarca kişinin göçüne neden oldu. Uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen barışın sağlanamadığı ülkede, savaşın en büyük mağduru ise çocuklar oldu.

Üç aydan fazla devam eden savaşta yüzlerce Ukraynalı çocuk yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Sağ kalan çocukların bazıları ise yerlerinden edilerek göç etmek zorunda kaldı.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun okullara yönelik saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki eğitim kurumlarından yaklaşık 900'nün hasar gördüğü, 181'inin ise tamamen yıkıldığı bildirildi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 243 çocuk öldü Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 243 çocuk öldü Başkan Bakkalcıoğlu Dünya Çocuk Günü'nde çocuklarla bir araya geldi Başkan Bakkalcıoğlu Dünya Çocuk Günü'nde çocuklarla bir araya geldi Alkol alan 16 yaşındaki ehliyetsiz çocuk ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Alkol alan 16 yaşındaki ehliyetsiz çocuk ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Çocuk Günü'nün kutlandığı Ukrayna'daki savaşta 243 çocuk öldü - Son Dakika


Son Dakika
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:28 Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 18:33:37. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Çocuk Günü'nün kutlandığı Ukrayna'daki savaşta 243 çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement