Edirne Çocuk Hakları Derneği, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dernekten yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989'da kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ardından her yıl 20 Kasım tarihinin, Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kabul edildiğini belirtildi.

Dünyadaki tüm çocukların, anne ve babalarıyla yaşamak, anne baba yoksa devlet tarafından bakılmak, sevgi ve ilgi görmek, sağlıklı ve dengeli beslenmek, barınmak ve korunmak gibi hakkı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Derneğimiz öncelikle Edirne'de yaşayan çocuklarımız için hak temelli faaliyetler yapmakla beraber dil, ırk, renk, cinsiyet, felsefi inanç, din, mezhep, bölge ayrımı yapmaksızın; çocuk haklarının korunması, geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Topluma, çocuk ve insan hakları konusunda bilinç ve duyarlılık kazandırmayı önemsiyoruz. Çocuk haklarını tanıtma, yaygınlaştırma, yapılan uygulamaları izleme, panel, konferans, seminer vb. bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra eğiticiler için eğitim programları, afiş, broşür, sosyal reklam filmleri gibi tanıtımlar, çocuk hakları ihlallerinin izleme gibi mekanizmaların güçlendirilmesine/oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde bulunmayı hedefliyoruz.

Yine çocuklarımızın ihtiyaç durumuna göre 'Askıda Okul Giysisi Kampanyası' ile okul çocuklarına okul forması, eşofman, mont gibi ihtiyaç desteği sağlamaya ve cezaevinde anneleriyle barınmak zorunda kalan 0-5 yaşlarındaki çocukların bez, ıslak mendil, oyuncak, giysi v.b. ihtiyaçlarını sağlamaya, suça sürüklenen çocuklarımızla ilgili önleyici, çocukları destekleyici organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Bu kampanyalarda çocuklarımıza destek olan Edirneli hemşehrilerimize şükran duyuyoruz."