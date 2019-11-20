Zonguldak'ta, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Erdoğan Bektaş, valilik önünde düzenlenen etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların hakkını vermek için daha çok çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

Haklarını alanlar veya alamayan çocuklar bulunduğunu söyleyen Bektaş, "Son yıllarda artan çocuk istismarlarıyla" ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:

"Bütün istatistiklere baktığımızda Türkiye'deki tablo o kadar kötü değil. Konu gerçekten can yakan bir konu olduğu için biraz haber değeri yüksek oluyor. Gündeme taşınmasının hem iyi hem de kötü tarafı var. Kötü tarafı olağan bir şeymiş gibi algılanıyor ve insanların morali bozuluyor. İyi tarafı daha çok tedbir alınıyor. Bu iki başlı bir konu ve hayatın gerçeğidir. Bizim toplumumuzda çok yaygın olduğunu düşünmüyorum. Aslında bu olayların sıfır derecede olması lazım. Bunun şimdi herkes üzerine düşen görevi yapması lazım."

Etkinlikte, Vali Bektaş, çocuklarla tek tek ilgilendi. Daha sonra katılımcılar birlikte şarkılar seslendirdi.