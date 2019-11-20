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Dünya Çocuk Hakları Günü

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, Mersin'in, çocuk hakları alanında en başarılı iller arasında olduğunu söyledi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, Mersin'in, çocuk hakları alanında en başarılı iller arasında olduğunu söyledi.


Sarı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çocuk hakları ihlallerinin her alanda önlenmesi ve çocukların çocukluğunu yaşayabilecekleri yaşam koşullarında yetişmesi amacıyla, çocukların yüksek yararı gözetilerek birçok kanun, yönetmelik ve genelgelerin hayata geçirildiğini vurguladı.


Çocuk haklarının temel maddelerinden olan gelişim, katılım, korunma ve yaşama hakları esas alınarak 20 yıldan bu yana 81 ilde çocuk komitelerinin faaliyet gösterdiğini kaydeden Sarı, "Mersin'de de çocuk hakları komitemiz bir çok başarılı proje yürütmektedir. Sokakta çalışan çocukların, sokağın risklerinden korunması için etkin çalışmalar yapılmaktadır. Mersin'de son 10 yılda çocuk koruma odaklı bir çok proje hayata geçmiştir. Bu sayede sokakta çalışan çocuk sayısı ciddi oranda azalmıştır. Çocuk hakları tanıtım faaliyetlerine ve çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarına hız verilmiştir. Mersin, uyguladığı bu projelerle çocuk hakları alanında diğer illere örnek olmuştur" dedi. - MERSİN

Çocuk Hakları Günü, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
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