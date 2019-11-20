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Dünya Çocuk Hakları Günü

6 saat önce

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığına Trafik ve Asayiş timlerince, "Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında çocuklara yönelik 500 adet jandarma dergisi ve çocuk hakları broşürü dağıtıldı.

Ekipler, broşür dağıtmalarının ardından araçlarıyla çocukları gezdirdi.

Gıda hijyeni kursu

Çaycuma ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Gıda hijyeni" kursu düzenledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki okullarda hizmet veren kantincilere yönelik yapılan kursa 75 kişinin katıldığını belirtti.

Kursları önemsediklerini anlatan Ulutaş, şunları kaydetti:

"Kurslarda bazen bilmediğimiz, bazen doğru sandığımız yanlışları öğreneceğimiz bilgilerle düzeltebiliriz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hizmet veren siz kantin çalışanlarının hijyen konusunda eğitilmesi ayrıca önemli. İlçe Müdürlüğümüzce değişik kurslar da açıyoruz. Halen devam edenler var. Bu vesileyle kursun hayırlı olmasını diliyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:36 Kaynak: AA
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