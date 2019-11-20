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Dünya Çocuk Hakları Günü

6 saat önce

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı, mesajında "Dünya Çocuk Hakları Günü"nün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

En büyük görevlerinin dünyanın en masum varlıkları çocuklara hakları olan zemini sağlamak olduğunu ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Geleceğe yapılan yatırımların çocuklara yapılan yatırımlar olduğunu unutmayalım. Bu doğrultuda ülkemizde çocuk haklarının en yüksek düzeye getirilmesi amacıyla son yıllarda birçok önemli adımlar atılmış ve atılmaya da devam ediyor. Tabi burada anne, baba ve topluma düşen bir görev de geleceğimizin teminatı olan çocukları sevgi ve şefkatle yetiştirmektir. Çünkü sevgi ve şefkatle yetiştirilen her çocuk büyüdüğünde bireyi olduğu topluma sevgi, şefkat ve merhametle yaklaşacaktır."

Çocuk Hakları Günü, Mehmet Sarı, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:54 Kaynak: AA
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