Dünya Çocuk Hakları Günü - Son Dakika

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan, mesajında, çocukların insanlığın umudu ve geleceğin güvencesi olduğunu belirtti.

Çocuklara iyi bir gelecek hazırlama konusunda toplumun her kesimine görev düştüğünü aktaran İnan, "Çocuklarımızın güven ve gelecek kaygısı taşımadan yaşayacağı koşulları yaratmak için çalışıyoruz. Sevgi ve barış dolu, daha yaşanabilir bir dünyada yaşaması için çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor, evlatlarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.