Dünya Çocuk Hakları Günü - Son Dakika

Dünya Çocuk Hakları Günü

20.11.2020 11:19
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özbaş, mesajında, bir toplumun en değerli varlıklarının çocuklar olduğunu belirtti.

Bugünü mutlu ve huzurlu kılıp, geleceğe güvenle bakmanın milli ve manevi değerlere sahip, bilimin ışığında yetiştirilen çocuklarla mümkün olduğunu ifade eden Özbaş, şunları kaydetti:

"Nüfusumuzun büyük bir bölümünü oluşturan çocuklarımızın sosyal ve kültürel değerlerimiz çerçevesinde yetiştirilmesi, tüm kurumlarımızın ve hepimizin öncelikli görevidir. Bu konuda sorumluluk anne babalara, öğretmenlerimize, toplumumuza, tüm kuruluşlarımıza ve yöneticiler olarak bizlere düşmektedir.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bizler çocuklarımızın her zaman yanındayız. Unutulmamalıdır ki sevgi, eğitim, yaşam, sağlık, korunma, vb. haklar çocukların en doğal haklarıdır. Çocuklarımıza yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Siz değerli ve duyarlı bireylerden ricamız herhangi bir nedenden dolayı, çocuklarımız sahip olduğu haklarını yaşayamıyor ve bu haklara uzak kalıyor ise bizleri arayabilir, çocuğun üstün yararına olacak durumu bildirebilirsiniz. 'Alo 183' üzerinden 7 gün 24 saat çağrı merkezimizdeki uzman arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz."

Özbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Lütfen gitmiş olduğumuz yerlerde, karşınıza çıkabilecek olan sokakta mendil satan, su satan, hediyelik eşya satan, tartı tutan, dilenen, müzik aleti çalan, ayakkabı boyayan, çiçek satan, trafik ışıklarında cam silen, vb. durumda çalışan çocuklardan alışveriş yaparak onları sokağa mahkum etmeyelim. Özellikle işlek caddelerde, cami bahçelerinde, trafik ışıklarında çocuğunu kullanarak, onu istismar eden anne ve babalara fırsat vermeyelim. Bu durumlar ile karşılaştığınızda lütfen 'Alo 183'ten durumu bizlere bildirin. Dünyanın neresinde olursa olsun, çocukların çalıştırılma, şiddet, ihmal, istismar, açlık, savaş, terör, göç, erken evlilikler gibi nedenlerle yaşadıkları mağduriyetlerin son bulmasını temenni ediyor, tüm çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorum. "

Çocuk Hakları Günü, 20 Kasım, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Çocuk Hakları Günü - Son Dakika


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