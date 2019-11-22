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Dünya Çocuk Hakları Günü kutlandı

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Dünya Çocuk Hakları Günü kutlandı, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklara hakları anlatıldı.


Odunpazarı Belediyesi, "Mutlu Çocuklar, Mutlu Toplum" için çalışmalarına devam ediyor. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuk hakları ile ilgili farkındalık oluşturmak isteyen Odunpazarı Belediyesi, Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde çocuklara haklarının anlatıldığı bir etkinlik gerçekleştirdi.


Her iki kreşte de yetkililer, etkinlik boyunca çocukları hakları olduğu konusunda bilgilendirdi. Kartondan yaptıkları pankarta "Ben çocuğum haklarımla varım" yazan çocuklar, sahip oldukları hakları kartondan yaptıkları balonlara yazdı.


20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü gönüllerince eğlenerek geçiren çocuklar, büyüklerden çocukların sahip olduklara haklara saygı göstermesini istedi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Çocuk Hakları Günü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
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