Üye Girişi
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Haberler.com'a anlamlı ödül - Son Dakika

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Haberler.com'a anlamlı ödül

21.11.2021 12:50

Hempa Çocuk Derneği tarafından her yıl düzenlenen Türkiye Çocuk Hakları Ödülleri'nin 2021 yılı ayağı, Dünya Çocuk Hakları Günü olması nedeniyle 20 Kasım'da gerçekleştirildi. Törende "Yılın En Duyarlı Haber Sitesi Ödülü'ne layık görülen Haberler.com'un ödülünü ise Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur aldı.

Hempa Çocuk Derneği tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye Çocuk Hakları Ödülleri, bu yıl da düzenlendi. Türkiye'de çocuk haklarına değer veren kurumların onurlandırıldığı gecede, çocuk haklarına ilişkin duyarlılığıyla adından söz ettiren Haberler.com da "Yılın En Duyarlı Haber Sitesi" ödülüne layık görüldü. Haberler.com adına ödülü, Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur aldı.

ÇOCUK VE BİLİŞİM PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Programda ilk olarak ödüllerin takdimi gerçekleşti, ardından "Çocuk ve Bilişim" ve "Pandemide Eğitim" konulu paneller düzenlendi. "Çocuk ve Bilişim" konulu panel, BTK Eski 2. Başkanı Turkcell Yönetim Kurulu üyesi Yüksek Mühendis Figen Kılıç moderatörlüğünde, Ankara Milletvekili Avukat TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Sözcüsü Zeynep Yıldız ve Shiftdelete.net CEO'su Hakkı Alkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

PANDEMİDE EĞİTİM DE ELE ALINDI

Daha sonraki "Pandemide Eğitim" konulu panel ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şuay Nilhan Açıkalın moderatörlüğünde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Uluslararası Bilim Demeği Başkanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin ile Kars'ın bir köyünde öğretmenlik görevini yürüten İhsan Kartoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Hempa Çocuk Derneği - 2021 Türkiye Çocuk Hakları Ödülleri kapsamında ödüle layık görülen kurumlar şu şekilde:

Yılın en duyarlı gazetesi ödülü: Sözcü Gazetesi

Yılın en duyarlı haber sitesi: Haberler.com

Yılın en duyarlı internet sitesi: Shiftdelete.net

Yılın televizyon kanalı: TRT Çocuk

Yılın öğretmeni: İhsan Kartoğlu

Yılın spor röportajı: Nesrin Aydın Yaldız (Demirören Haber Ajansı)

Yılın sivil toplum kuruluşu: Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği UCİM

Hempa Çocuk Derneği tarafından verilen Türkiye Çocuk Hakları Ödülleri sahiplerini buldu

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, çocuk hakları odaklı habercilik

anlayışını sürdüreceklerini ifade etti.

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Haberler.com'a anlamlı ödül

Bedia Teymur, Türkiye, Bilişim, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Haberler.com'a anlamlı ödül - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: 6-12 Kasım'da her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimiz belli oldu! İşte o liste 12:50 Son Dakika: 6-12 Kasım'da her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimiz belli oldu! İşte o liste Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu 10:27 Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı 23:32 Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? 15:32 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi 14:46 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 14:10 Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!
Bahar Candan karakolluk oldu 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı

Son Dakika Haberleri
12:52 Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonuluyorlardı! 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
12:50 Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Haberler.com'a anlamlı ödül
12:49 Son Dakika: 6-12 Kasım'da her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimiz belli oldu! İşte o liste
12:21 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yapılacak! Masada ekonomi ve salgın başlıklı 5 önemli başlık var
11:45 Şaşkınlık yaratan ölüm! Yere yığılan adam kan kustu, görenler yolunu değiştirdi
11:34 Hastanede "Doktor selamımı almadı" krizi! Ortalık bir anda birbirine girdi
11:28 Son Dakika: Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında: Felç riski yok, beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle gözetimde
11:24 Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! Yaşar Kemal Uğurlu görevli olacak
11:21 Genç modelin sır ölümü! Vücudunda hiç iz yok, cinsel saldırıdan şüpheleniliyor
11:07 Telefondan hipnotize edip 4 milyon lira dolandırdı! Kod adı ''Bay hipnotize'' son vurgununda kıskıvrak yakalandı
Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonuluyorlardı! 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonuluyorlardı! 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi         
12:52
Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti         
10:30
Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim         
09:15
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!         
16:16
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti         
11:16
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 13:01:52. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Haberler.com'a anlamlı ödül - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement