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Dünya Çocuk Hakları Günü SGM'lerde kutlanıyor

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü gerçekleştirilen renkli etkinliklerle kutlanıyor.

Dünya Çocuk Hakları Günü SGM'lerde kutlanıyor, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü gerçekleştirilen renkli etkinliklerle kutlanıyor.


İlk olarak Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen programa katılan 250 çocuk tiyatro, mini konser, balon uçurma, sergi gibi etkinliklere katıldı. Gerçekleştirilen programın sonunda ise çocuklara kitap ayracı hediye edildi. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliklerinin ikinci adresi ise Geyve Sosyal Gelişim Merkezi oldu. Çocukların yoğun ilgisinin olduğu programlarda çocuklar masal dinletisi, mini konserler ve grup oyunları gibi etkinliklerle gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı.


Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çocuklarımız için böylesine önemli bir günde onlar için programlar düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın evrensel haklarının farkında olmaları için 2 merkezimizde etkinlik düzenledik ve önümüzdeki günlerde diğer merkezlerimizde de farklı etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında 29 Kasım Cuma günü Merkez SGM'de, 30 Kasım Cumartesi günü ise Akyazı SGM'de etkinliklerimiz devam edecek" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Hakları Günü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:24 Kaynak: İHA
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