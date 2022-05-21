Dünya Çocukları Koruma Hareketi: İsrail, Filistinli bir çocuğu canlı kalkan olarak kullandı - Son Dakika
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Dünya Çocukları Koruma Hareketi: İsrail, Filistinli bir çocuğu canlı kalkan olarak kullandı

21.05.2022 16:17
Dünya Çocukları Koruma Hareketi: İsrail, Filistinli bir çocuğu canlı kalkan olarak kullandı

İsrail ordusunun Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında Filistinli bir çocuğu canlı kalkan olarak kullandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında Filistinli bir çocuğu canlı kalkan olarak kullandığı belirtildi.

İsviçre merkezli Dünya Çocukları Koruma Hareketi'nin Filistin Şubesi yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ordusu, 13 Mayıs'ta Cenin kentine baskın sırasında İsrail askeri aracının önünde Ahd Murib (16) adındaki bir kız çocuğunu canlı kalkan olarak kullandı." ifadelerine yer verdi.

Açıklamaya göre, Filistinli kız Ahd Murib, baskında İsrail askerleri ile Filistinli silahlı kişiler arasındaki yoğun silahlı çatışmada yaklaşık iki saat süreyle canlı kalkan olarak tutuldu.

Harekete olayla ilgili tanıklık yapan Murib, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Söz konusu günde sabah saat 6'da evimize yakın yerden gelen patlama sesleriyle uyandık. Dışarıdan biri erkek kardeşimin adını anarak 'Mahmud teslim ol' şeklinde sesleniyordu. Bu kişilerin kardeşim Mahmud'u (20) gözaltına almak için evimizi abluka altına alan işgal güçleri olduğunu anladık. Biz aşağıya indik sonra askerlerden biri babamı teftiş edip ellerini bağladı, ben ve anneme aracın önünden yürümemizi söyledi. Yaklaşık 100 metre kadar ilerideki yere geldiğimizde baskın düzenlemek istedikleri evin önünde oturmamızı emrettiler. Biz de öyle yaptık. Yaklaşık yarım saat sonra askeri cip gelip annemi içeri aldı, ben o şekilde kaldım. Sabah saat 8 sularında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yoğun çatışmalar yaşanırken, İsrail askerleri bana askeri cipin önünde o şekilde durmamı emretti."

"Başını kaldır, yerinde dur, sen teröristsin"

"Kurşunlar başımın üstünden sekiyordu." diyen Filistinli kız çocuğu, askerlere oradan ayrılmak istediğini söyleyince onlardan birinin "Başını indirme kaldır, yerinde kal, sen teröristsin" şeklinde kendisine Arapça karşılık verdiğini vurguladı.

Ayakta iki saat kadar cipin önünde kaldığını ifade eden Ahd Murib, ayakta duramayacak kadar yorulduğunu ve bir fırsatını bulup yandaki ağacın yanına kendini attığını söyledi.

İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği baskınlar sırasında bu ayın başından bu yana 22 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Filistin, İsviçre, İsrail, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Çocukları Koruma Hareketi: İsrail, Filistinli bir çocuğu canlı kalkan olarak kullandı - Son Dakika


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