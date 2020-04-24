Dünya çocukları TRT Çocuk'un ramazana özel kliplerinde buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya çocukları TRT Çocuk'un ramazana özel kliplerinde buluşacak - Son Dakika

Dünya çocukları TRT Çocuk'un ramazana özel kliplerinde buluşacak

6 saat önce

TRT Çocuk ile dünyaca ünlü müzisyen Zain Bhikha arasında yapılan uluslararası iş birliğiyle çocuklarda birlik ve beraberlik duygusunun pekişmesi için hazırlanan proje, Afrika'dan Türkiye'ye tüm dünya çocuklarını aynı coşku etrafında bir araya getirecek.

Dünya çocukları TRT Çocuk'un ramazana özel kliplerinde buluşacak, System.String[]

TRT Çocuk ile dünyaca ünlü müzisyen Zain Bhikha arasında yapılan uluslararası iş birliğiyle çocuklarda birlik ve beraberlik duygusunun pekişmesi için hazırlanan proje, Afrika'dan Türkiye'ye tüm dünya çocuklarını aynı coşku etrafında bir araya getirecek.

TRT Çocuk'tan yapılan açıklamaya göre, her yaş grubu çocuklar için eğitici ve eğlendirici projelere imza atan TRT Çocuk, ramazanda da minik seyircilerini yalnız bırakmıyor.

TRT Çocuk öncülüğünde dünyaca ünlü Güney Afrikalı sanatçı Zain Bhikha arasında yapılan uluslararası iş birliği sonucu ramazana özel proje hazırlandı. İki boyutlu animasyon tekniği ve görsel efektlerle hazırlanan sanatçıya ait şarkıların klipleri, ramazan boyunca çocukların beğenisine sunulacak.

TRT Çocuk ekranında yayınlanacak ramazana özel kliplerle çocuklara ramazan ve bayram coşkusunun yaşatılmasının yanı sıra onlara yeryüzünün güzelliklerini düşündürmesi ve tüm dünya çocukları ile aralarında var olan kardeşlik bağının hatırlatılması amaçlanıyor.

Gerçekleştirdiği projeyle sadece Türkiye'deki değil, uzak coğrafyalarda yaşayan izleyicilerine ve tüm dünya çocuklarına ramazan ve bayram hediyesi vermek isteyen TRT Çocuk, yayınlayacağı kliplerde Afrika'ya özgü ve evrensel melodilere yer verirken, aynı zamanda Türkiye'den de kesitler sunacak.

- Klipler bu akşamdan itibaren TRT Çocuk'ta

Dünyanın birçok ülkesinde çocukların sevgisini kazanan ünlü sanatçı Zain Bhikha'nın TRT Çocuk için yeni versiyonları hazırlanan şarkılarının ilki, bugünden itibaren ekrana gelecek.

Ramazanın birinci gününe özel yayınlanacak "Ramadan, We Are One" (Ramazan, biz biriz) isimli klip, tüm dünya Müslümanlarının bir ümmet olduğunu vurgulayarak, ramazanı coşkuyla karşılayacak. Klip, saat 20.00'de TRT Çocuk ekranlarında olacak.

30 Nisan saat 20.00'de ise sanatçının "Everything Belongs to Allah" (Her şey Allah'a ait) isimli şarkısı ekrana gelecek.

Zain Bhikha'nın bayram temalı "Eid-un Sa'Eid" (Mutlu Bayramlar) isimli parçası ise 23 Mayıs saat 20.00'de yayınlanacak.

Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 03:22 Kaynak: AA

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