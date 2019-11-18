Son Dakika Haberleri: Dünya çocuklarını bekleyen yeni tehlike: iklim krizi ve siber zorbalık
Son Dakika Dünya Dünya çocuklarını bekleyen yeni tehlike: iklim krizi ve siber zorbalık - Son Dakika Dünya

Dünya çocuklarını bekleyen yeni tehlike: iklim krizi ve siber zorbalık

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, (UNICEF) dünya genelinde yoksulluk ve ayrımcılık nedeniyle hala risk altında olan milyonlarca çocuğun bir de iklim krizi gibi yeni tehditlerle uğraşmak zorunda kaldığını duyurdu.

Dünya çocuklarını bekleyen yeni tehlike: iklim krizi ve siber zorbalık, System.String[]

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, (UNICEF) dünya genelinde yoksulluk ve ayrımcılık nedeniyle hala risk altında olan milyonlarca çocuğun bir de iklim krizi gibi yeni tehditlerle uğraşmak zorunda kaldığını duyurdu.


UNICEF'in 20 Kasım Dünya Çocuk Günü öncesi yayımladığı son rapor, 1989'da imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden bu yana çocukların yaşamlarını iyileştirme amacıyla atılan adımlara rağmen, yoksulluk ve marjinalleşmenin çocukların hayatını tehlikeye atmaya devam ettiğini ortaya koydu.

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Birleşmiş Milletler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:34 
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