Dünya çocuklarını bekleyen yeni tehlike: iklim krizi ve siber zorbalık

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, (UNICEF) dünya genelinde yoksulluk ve ayrımcılık nedeniyle hala risk altında olan milyonlarca çocuğun bir de iklim krizi gibi yeni tehditlerle uğraşmak zorunda kaldığını duyurdu.



UNICEF'in 20 Kasım Dünya Çocuk Günü öncesi yayımladığı son rapor, 1989'da imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden bu yana çocukların yaşamlarını iyileştirme amacıyla atılan adımlara rağmen, yoksulluk ve marjinalleşmenin çocukların hayatını tehlikeye atmaya devam ettiğini ortaya koydu.