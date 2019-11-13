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Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü nedeniyle etkinlik gerçekleştirildi.

Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü nedeniyle etkinlik gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül, akıllı şehirlerin sağlıklı şekilde oluşması için coğrafi bilgi sistemlerinin önemli olduğunu belirtti.

Toplantı, daha sonra katılımcılara coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili sunumların yapılmasının ardından sona erdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Sekreter, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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