Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da temel atma törenine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da temel atma törenine katıldı
Azerbaycan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte, Ahmetbeyli-Füzuli- Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend Karayolu inşaatını ziyaret ederek temel atma törenine katıldı.
Günübirlik ziyareti kapsamında Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca temel atma töreninden önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le ikili görüştü.
Kaynak: DHA
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