Dünya Curling Karışık Çiftler Şampiyonası elemeleri Erzurum'da yapılacak - Son Dakika

Dünya Curling Karışık Çiftler Şampiyonası elemeleri Erzurum'da yapılacak

Dünya Curling Karışık Çiftler Şampiyonası elemeleri, 5-12 Aralık'ta 30'dan fazla ülkeden yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla Erzurum'da düzenlenecek.

Dünya Curling Karışık Çiftler Şampiyonası elemeleri, 5-12 Aralık'ta 30'dan fazla ülkeden yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla Erzurum'da düzenlenecek.

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Türkiye Curling Federasyonun faaliyet programında yer alan Dünya Curling Karışık Çiftler Şampiyonası eleme müsabakaları, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Erzurum Curling Salonu'nda yapılacak.

Bu yarışmaya katılarak ilk 4 arasında yer alan ülke takımları, hem 2021 yılında yapılacak kota müsabakası niteliğindeki Dünya Karışık Çiftler Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak hem de 2022 Kış Olimpiyatları'na gitme yolunda önemli mesafe katedecek.

Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Erzurum'daki Curling Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın tanıtım toplantısında toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada curling müsabalarının yapılacağı tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Sağlıkta güvenli ülke Türkiye

Organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Şebin, şöyle konuştu:

"'Sağlıkta güvenli ülke Türkiye, sporda güvenli şehir Erzurum' sloganıyla hareket edip kendimizi dünya curling camiasına anlattık. Aslında anlatmaya da gerek yok, herkes Türkiye'nin sağlık noktasında Kovid-19 ile mücadelede ne kadar başarılı olduğunu gördü ve biliyor. Şu anda antrenman ve müsabaka olarak dünyada tek faaliyet Erzurum'da yapılmakta. Takım sporları olarak da futbol haricinde bir tek biz müsabaka yapıyoruz. Liglerimizin müsabakaları başladı."

Olimpik milli sporcuların antrenmanlarına devam ettiğini ifade eden Şebin, sağlık noktasında herkesin Türkiye'ye güvendiğini vurguladı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ da şampiyona öncesi genç sporculara moral ve motivasyon vermek için geldiklerini aktardı.

Aralık ayında Türkiye'de önemli curling müsabakasının yapılacağını hatırlatan Akdağ, "Kış turizmiyle ilgili Erzurum'da çok güzel tesislerimiz var. Curling salonumuz da bunlardan birisi. Türkiye'nin sağlık açısından güvenli ülke olmasında sağlık sistemimiz, diğer bakanlıklarımızla Sağlık Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımızın mükemmel koordinasyonu önemli." diye konuştu.

Konuşmalar sonrası Akdağ ile toplantıya katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile partililer ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil salonda buza çıkarak atış yaptı.

Türkiye, Erzurum, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:53 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Curling Karışık Çiftler Şampiyonası elemeleri Erzurum'da yapılacak - Son Dakika Spor
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