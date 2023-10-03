Dünya'da ilk kez Londra'da düzenlenen ''makyajsız'' güzellik yarışmasını bir diş hemşiresi kazandı - Son Dakika

Dünya'da ilk kez Londra'da düzenlenen ''makyajsız'' güzellik yarışmasını bir diş hemşiresi kazandı

Dünya\'da ilk kez Londra\'da düzenlenen \'\'makyajsız\'\' güzellik yarışmasını bir diş hemşiresi kazandı
Son Güncelleme: 03.10.2023 15:02

95 yıldır yapılan Miss London 2023 Güzellik yarışmasında bu yıl ilk kez makyajsız yarışmacılarla yapıldı. 26 yaşındaki diş hemşiresi Natasha Beresford, makyajsız güzellik yarışmasının ilk kazananı olarak Miss London 2023 seçildi.

95 yıldır yapılan Miss Londra 2023 Güzellik yarışmasında bu yıl ilk kez makyajsız yarışmacılar mücadele etti. 26 yaşındaki diş hemşiresi Natasha Beresford, makyajsız güzellik yarışmasının ilk kazananı olarak Miss London 2023 seçildi.

YARIŞMA TARİHİNE GEÇTİ

95 yıllık yarışmanın tarihinde ilk kez yarışmacılar kozmetiksiz ve düzenlenmemiş fotoğraflarını sunarak yarıştı. Bu konseptin kadınları güçlendirmeyi, özgüveni artırmayı ve daha gerçekçi bir beden imajını teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi. Bir diş hemşiresi, 'makyajsız' güzellik yarışmasının ilk kazananı olarak adını duyurdu. 26 yaşındaki Natasha Beresford, yüzünde sadece bir gülümsemeyle podyuma çıktı ve Miss İngiltere yarışmasının bölgesel elemelerinde Miss Londra 2023 seçildi.

Dünya'da ilk kez Londra'da düzenlenen 'makyajsız' güzellik yarışmasını bir diş hemşiresi kazandı

MAKYAJSIZ ŞEKİLDE PODYUMA ÇIKTILAR

95 yıllık yarışmanın tarihinde ilk kez yarışmacılar daha önceki yıllarda kendilerinin filtresiz, makyajsız veya düzenlenmemiş fotoğraflarını yarışmanın bir parçası olarak sunmaları istenmesine rağmen, bu yılki güzellik yarışması yarışmacılara sadece dudak parlatıcısının bile yasaklandığı makyajsız bir yarışma oldu.

MISS İNGİLTERE FİNALİNDE YARIŞACAK

Natasha, İngiltere'nin Miss London unvanını aldıktan sonra bu yılın ilerleyen zamanlarında gerçekleşecek olan Miss İngiltere finalinde yarışmaya hak kazandı. Bayan Beresford, 2021 yılında Londra Kraliyet Diş Hastanesi'nde diş hemşiresi olarak çalışmaya başladı ve çocuklara tedavi sağlayan 'gerçek bir diş perisi' olarak adlandırıldı.

Dünya'da ilk kez Londra'da düzenlenen 'makyajsız' güzellik yarışmasını bir diş hemşiresi kazandı
Dünya'da ilk kez Londra'da düzenlenen 'makyajsız' güzellik yarışmasını bir diş hemşiresi kazandı
Dünya'da ilk kez Londra'da düzenlenen 'makyajsız' güzellik yarışmasını bir diş hemşiresi kazandı
Dünya'da ilk kez Londra'da düzenlenen 'makyajsız' güzellik yarışmasını bir diş hemşiresi kazandı
Dünya'da ilk kez Londra'da düzenlenen 'makyajsız' güzellik yarışmasını bir diş hemşiresi kazandı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Kadın

Güzellik Yarışması, Londra, 3. Sayfa, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kadın Dünya'da ilk kez Londra'da düzenlenen ''makyajsız'' güzellik yarışmasını bir diş hemşiresi kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya'da ilk kez Londra'da düzenlenen ''makyajsız'' güzellik yarışmasını bir diş hemşiresi kazandı - Son Dakika
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