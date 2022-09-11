Gökten elmas yağan gezegen olur mu?

Evren birçok şaşırtıcı olayı içerisinde barındırıyor. Uzayın derinliklerinde tahmin bile edemeyeceğiz özelliklere sahip gezegenler mevcut. Kimisinde lav nehirleri akarken, kimisi ise tamamen buzlarla kaplı. Peki ya değerli taşlar ve metaller? Dünya'da oldukça değerli olan bazı maddeler, kimi gezegenlerde ise bir taştan farksız.

Elmas yağmurları çok daha sık yaşanıyor olabilir

Elmasın dünyamızda ne kadar değerli olduğunu bilmeyen yoktur. Oldukça değerli, sağlam ve az bulunan elmaslar insanlığın en çok değer verdiği maddelerden bir tanesi. Peki, baız gezegenlerde elmasların gökten adeta yağmur gibi yağdığını söylesek?

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Uranüs ve Neptün gibi buzul gezegenlerin derinliklerinde elmas yağmurunun olduğu uzun zamandır konuşulan bir durum. 2017 yılında yapılan bir laboratuvar deneyiyle de bu durum kanıtlanmıştı. Ancak araştırmacılar, elmas yağmurunun çok daha sık yaşandığını ortaya koyuyor.

SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı ile çalışan uluslararası araştırmacılar grubu, daha önce hidrojen ve karbonu son derece yüksek basınçlar altına yerleştirerek elmas yağmuru etkisini yaratmıştı. Yapılan yeni araştırmada ise oksijen gibi mevcut olabilecek diğer unsurları da dahil ederek, bir buzul gezegenin koşulları daha gerçekçi hale getirildi.

Bu kimyasal karışımını simüle etmek için araştırmacılar tanıdık bir malzeme kullandılar: Plastik. PET şişelerde kullanılan malzemenin kimyasal olarak yaratmak istedikleri koşullara benzediklerini ortaya koyan araştırmacılar güçlü bir lazer ışını kullandılar. Ardından X-ışınlarının plastikten nasıl sektiğini gözlemlediler.

Yapılan deneyde elmasların boyutları gözlemlendi. Deney ortamında üretilen oldukça küçük elmaslar nano elmaslar olarak adlandırılıyor. Ancak bir buz devinin yüzeyinin yaklaşık 8 bin kilometre altında, çok daha büyük elmaslar oluşabileceği ifade ediliyor. Gezegenin çekirdeğine kadar uzanabileceği söylenen bu elmasların kalın bir elmas tabakası oluşturabileceği belirtiliyor.

Yeni deneylerde ekip, oksijeni dahil ettiklerinde nanoelmasların daha düşük sıcaklıklarda ve basınçlarda oluşabileceğini ortaya koydu. Böylece oksijenin varlığı ile birlikte elmas yağmurlarının çok daha olası hale geldiği ifade ediliyor. Bu sayede elmas yağmurlarının özellikle buzul gezegenlerde çok daha sık rastlanabileceği belirlenmiş oldu.

Araştırmacılar, buzul gezegenlerin ortamlarını daha iyi bir şekilde modellemek için etanol, su ve amonyak gibi kimyasallar ekleyerek yeni deneyler yapmaya hazırlanıyor. Sonuçları merakla bekliyoruz. Peki siz elmas yağmuru gerçekleşen gezegenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.