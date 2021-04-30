Dünya'da Uyandım, Uzayda Uyuyacağım" - Son Dakika

"Bugün Dünya'da uyandım. Uykuya uzayda dalacağım" sözleri bir diğer kadın astronotun yazdığı kitaptan alıntıdır. Kitabın adı: 'Diary of an Apprentice Astronaut', yazarı ise Samantha Cristoforetti...

Evet, bugün size Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın astronotu Samantha Cristoforetti'den bahsedeceğiz.

2014-15 yıllarında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 200 gün geçirmiş olması bir daha gitmesine engel değil elbet.

2019'da Samantha, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın NEEMO23 görevi süresince Dünya'nın tek sualtı araştırma istasyonu Aquarius'ta 10 gün boyunca komutanlık yaptı.

Astronot eğitimi sürecinde su altında Ay yüzeyinden örnek toplamak için kullanılacak araçları test etmiş mütevazi bir kadın, kendini Olimpiyatlara hazırlanan sporculara ve Everest'e tırmanan dağcılara benzetmesini mütevaziliğine bağlamayalım da ne diyelim...

1977'de İtalya'nın Milano şehrinde Dünya'ya gelmiş bilim ve teknoloji tutkunu Samantha aynı zamanda yabancı dil öğrenmeyi adeta hobi edinmiş.

Çince öğrenmek bir yana, eğitim ve roket uçuşları Rusya'da gerçekleştiğinden ve astronotlardan Rusça anlamaları beklendiğinden Samantha ilk Harry Potter kitabını Rusça sesli kitaptan dinlemiş. Yürüyüş, tüplü dalış ve yoga da diğer hobileri arasında yer alıyor.

FİLMLERE İLHAM OLDU

Kitabı 400 sayfa uzunluğunda, dediğine göre kitabı yazmak, uzay eğitimi ve yolculuğundan daha zor gelmiş kendisine o yüzden bir daha kitap yazmayacağını tweet atmış.

Kitabında insanların 'multi-planetary' (Çok Gezegenli) olmalarının öneminden bahsederken muhtemel asteroit çarpması ya da başka bir felaket durumunda hayatta kalabilmek için bir gereklilik olduğunu söylüyor.

Uzay istasyonuna bir sonraki ziyareti muhtemelen 2022'de gerçekleşecek ve çocuklarını Dünya'da bırakıp gitmek ile ilgili duygu ve düşüncelerini Proxima filminin direktörü Alice Winocour ile paylaşmış olan astronot, filmde Sarah'yı oynayan Eva Green ile de detaylı olarak konuştuğunda başka bir anne astronot Claudie Haigneré de katkıda bulunmuş. Filmin mesajı: "Hem iyi anne hem de iyi bir astronot olmak mümkün…"

Bravo ve bol şans sana Samantha...