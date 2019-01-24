Son Dakika Haberleri: Dünya'da Yaşam Elementleri 4,4 Milyar Yıl Öncesindeki Çarpışmaya Dayanıyor

Dünya'da Yaşam Elementleri 4,4 Milyar Yıl Öncesindeki Çarpışmaya Dayanıyor

54 dakika önce

Bilim adamları, Dünya'da yaşam için gerekli elementlerin, muhtemelen 4,4 milyar yıl önce Ay'ın oluşumuna yol açan çarpışmadan sonra ortaya çıktığını bildirdi.

Dünya'da Yaşam Elementleri 4,4 Milyar Yıl Öncesindeki Çarpışmaya Dayanıyor, System.String[]
Bilim adamları, Dünya'da yaşam için gerekli elementlerin, muhtemelen 4,4 milyar yıl önce Ay'ın oluşumuna yol açan çarpışmadan sonra ortaya çıktığını bildirdi.

Science Daily ve LiveScience'ın haberine göre, ABD'de Rice Üniversitesinde görevli taş bilimciler, 4,4 milyar yıl önce Dünya ile Mars büyüklüğünde gezegen arasındaki çarpışmaya ilişkin bir milyarın üzerinde simülasyon çalışması yaptı.

Çalışmaların sonunda "akla en yatkın" senaryonun, çekirdeğinde yüzde 25 ila 30 oranında sülfür içeren Mars büyüklüğündeki gezegenle Dünya'nın çarpışarak iç içe geçmesi olduğu bulgusu elde edildi. Dünya'nın büyük olasılıkla bu çarpışmayla karbon, nitrojen, sülfür ve yaşam için gerekli diğer elementlere sahip olduğu kaydedildi.

Bilim adamları, Dünya'nın bu dönemde çekirdek dışında kalan kısmında bu elementlerin neredeyse yok denilecek kadar az olduğuna işaret etti.

Çalışmanın ayrıntıları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:55 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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