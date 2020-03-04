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Dünya'da yaşamı sona erdirebilecek asteroit NASA'nın takibinde
6 saat önce
Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) uygarlığı sona erdirebilecek büyüklükte bir asteroidin Nisan ayında Dünya'ya çok yaklaşacağını tespit etti.
Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) uygarlığı sona erdirebilecek büyüklükte bir asteroidin Nisan ayında Dünya'ya çok yaklaşacağını tespit etti.
NASA'nın Kaliforniya'daki dünya yakınındaki cisimleri otomatik olarak takibe alan sistemi tarafından izlenen 4,1 km genişliğindeki bu asteroite 527668 (1998 OR2) kodu verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:26
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