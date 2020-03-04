Dünya'da yaşamı sona erdirebilecek asteroit NASA'nın takibinde - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya'da yaşamı sona erdirebilecek asteroit NASA'nın takibinde - Son Dakika Dünya

Dünya'da yaşamı sona erdirebilecek asteroit NASA'nın takibinde

6 saat önce

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) uygarlığı sona erdirebilecek büyüklükte bir asteroidin Nisan ayında Dünya'ya çok yaklaşacağını tespit etti.

Dünya'da yaşamı sona erdirebilecek asteroit NASA'nın takibinde, System.String[]

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) uygarlığı sona erdirebilecek büyüklükte bir asteroidin Nisan ayında Dünya'ya çok yaklaşacağını tespit etti.


NASA'nın Kaliforniya'daki dünya yakınındaki cisimleri otomatik olarak takibe alan sistemi tarafından izlenen 4,1 km genişliğindeki bu asteroite 527668 (1998 OR2) kodu verildi.

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NASA, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:26 
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