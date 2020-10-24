Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı (2) - Son Dakika

Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı (2)

24.10.2020 18:01
Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı (2), System.String[]

'ÜLKEMİZİN TANITIMI ANLAMINDA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın ilk gününde Gran Fondo yarışları tamamlanırken, yarışlarla ilgili olarak düzenlenen basın toplantısına katılan AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu,...

'ÜLKEMİZİN TANITIMI ANLAMINDA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın ilk gününde Gran Fondo yarışları tamamlanırken, yarışlarla ilgili olarak düzenlenen basın toplantısına katılan AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, "İnanın ben de Sakarya'da böyle bir yarışma yapılmasına çok seviniyorum. Salgına rağmen yarışların ertelenmemesi, gerçekleşmesi çok önemli. Ülkemizin tanıtımı anlamında gerçekten çok büyük katkı sağlayacak. Bu organizasyon 3 yıldır şehrimize çok büyük katkılar sağlıyor. 3 yıldır şehrimizde büyük bir özveri ile çalışmaktayız. İnşallah bu organizasyonu hakkıyla başaracağımıza inanıyorum. Sakarya'mızın ne kadar güzel tesise sahip olduğunu biliyorum. Genç sporcuların şampiyon olabilmeleri için böyle tesislere ihtiyaçları vardır. İnşallah böyle bir tesis sayesinde dünya şampiyonlarımız olacaktır. Unutmayalım ki bu ilk senemiz ve ileriki yıllarda çok daha güzel işler başaracağız" dedi.

30 ÜLKEDEN KATILIMŞampiyonaya ev sahipliği yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, "Ayçiçeği Bisiklet Vadisi Dünya'nın ve Avrupa'nın en güzel tesislerinden bir tanesi. Bu güzel tesisimiz ülkemizde ilk defa gerçekleştirilecek 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Daha önce ulusal ve uluslararası şampiyonalara da en iyi şekilde ev sahipliği yapmıştık. Bizler şampiyona için tüm önlemlerimizi aldık. En güvenli ve en sağlıklı şekilde şampiyonayı tamamlamak istiyoruz. Bu önemli yarışma için şehrimizde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Hala daha gerçekleştiriyoruz. 30 ülkeden 110 sporcu yerini aldı. Sakarya dünyaya açılmıştır ve Sakarya dünya ile buluşmuştur. Dünyanın her yerinden gelen basın mensuplarının yakından bu yarışmayı takip etmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir" diye konuştu.SİMON BURNEY: YARIŞMADA BÜYÜK ÖNLEMLER ALINDIDünya Bisiklet Birliği Dağ Bisikleti Sorumlusu Simon Burney, tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada, "Pandemi sürecinde dünyada yapılan organizasyonlarda sıkıntılar var. Ancak Sakarya'da yapılan bu yarışma da büyük önlemler alındı. Yarışa çıkacak farklı alanlarda derece alan şampiyonların bulunuyor olması gerçekten çok önemli. Sakarya'da bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, Avrupa ve Dünya'da bulunmayan bir tesis. Burası Sakarya için çocukların gelmesi sağlıklı ve güvenli bir alanda spor yapabiliyor olmaları çok önemli. Test yarışlarında da burada bulunmuştum. Her yarışmacıya başarılar diliyorum" dedi.Gerçekleşen basın toplantısı sonrasında 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek takım tanıtıldı. Tanıtım sonrasında motosiklet gösteri sporcusu Birkan Polat, motosikletiyle gösteri yaptı.MOTOSİKLETLERLE YARIŞTILAR

Birkan Polat'ın gösterisi sonrasında AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce, Motosiklet Yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu ve motosiklet gösteri sporcusu Birkan Polat motosiklet yarışı yaptı. Yaklaşık 50 metrelik yarışta Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, birinci olarak yarışı bitirirken izleyiciler yarışı alkışlarla izledi.


Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı (2)
Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı (2)
Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı (2)
Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı (2)
Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı (2)
Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı (2)
Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı (2)
Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı (2)
Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı (2)
Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı (2)
Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı (2)
Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı (2)

Milletvekili, Motosiklet, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı (2) - Son Dakika

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