Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası cuma günü tanıtılacak - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 22-25 Ekim tarihlerinde Sakarya'nın ev sahipliği yapacağı 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın 24 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek tanıtım programına tüm vatandaşları davet etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en iyi, dünyanın ise en iyi tesislerinden birine sahip olduklarını belirten Yüce, şehir olarak organizasyona hazır olduklarını anlattı.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde siyaset, spor ve sanat camiasından çok sayıda misafirin katılacağı tanıtım gününün saat 20.00'de başlayacağını aktaran Yüce, dünyanın en saygın bisiklet organizasyonuna ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yüce, şampiyonanın Sakarya'nın dünyaya açılmasında da büyük bir öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, "Organizasyon için dünyanın farklı noktalarından sporcular, izleyiciler ve medya temsilcileri şehrimizde olacak. Burada zaman geçirecek, kültürel, tarihi, turistik değerlere temas edecek. Ülkelerine döndüklerinde ise Sakarya'nın güzelliklerini anlatacak. Yüzlerce televizyon kanalı organizasyonu canlı olarak ekranlarına getirecek. İnşallah şehrimiz dünyanın farklı şehirlerinde en güzel şekilde anılacak." ifadesini kullandı.