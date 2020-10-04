Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na yoğun ilgi - Son Dakika

Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na yoğun ilgi

Sakarya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 22-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na şu ana kadar 35 ülkeden başvuru yapıldı.

Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na yoğun ilgi, System.String[]

Sakarya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 22-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na şu ana kadar 35 ülkeden başvuru yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine, şampiyonaya pandemiye rağmen ülkelerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Küçükbakırcı, Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek şampiyonada yeni tip koronavirüs tedbirlerinin alınacağını ifade etti.

Sakarya'nın bisiklet şehri olduğunu, bu kentte birçok bisiklet organizasyonu yapıldığını belirten Küçükbakırcı, bu faaliyetlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ne veledrom yapılması durumunda parkura ilginin artacağını aktaran Küçükbakırcı, "Bunlar bize hareketli yaşamı özendiriyor. Yani obeziteyle mücadeleye, hareketli yaşama destek veriyor." dedi.

Küçükbakırcı, şampiyonanın Sakarya'da yapılmasının ülke ve kent adına önemine işaret ederek, Sakarya'daki parkurun dünyada dağ bisikleti organizasyonlarının önemli parkurları arasına girdiğini dile getirdi.

İlgili uluslararası firmalarla görüştüklerini, yakında veledrom projesini tamamlayıp Sakarya Büyükşehir Belediyesine federasyonun "hediyesi" olarak verecekleri belirten Küçükbakırcı, "Veledrom da yapılırsa artık bisiklet şehrinde bir eksiğimiz kalmıyor. Çünkü bisiklet yolları yapıldı. İnşallah bu proje diğer illerimize de örnek olur diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Bisiklet ailesi her geçen gün genişliyor"

Pandemiyle ilgili tüm önlemlerin alındığını, açık havada yapıldığı için bisiklet sporunun avantajı bulunduğunu anlatan Küçükbakırcı, yarışlardan önce tüm sporcuların PCR testini istediklerini, böylece sporcuların sağlıklı bir şekilde yarışlara başlayabileceğini ifade etti.

Küçükbakırcı, şampiyonaya ülkelerin ilgi gösterdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şampiyonaya katılmak üzere şu ana kadar 35 ülke müracaat etti. Pandemiye rağmen spor yapma adına böyle bir organizasyonun tanıtımından dolayı gelip burada yarışmak istiyorlar. Bu sayının 45-50'yi bulacağını sanıyorum. Organizasyonun hatasız bir şekilde tamamlanacağı ümidindeyiz. Ortalama 150 sporcu başvurdu. Bu sayı 250-300'e çıkabilir. Daha kayıtlar açık. Dağ bisikletine 3-4 yıldır destek veriyoruz. Bence sporcularımızın ön grupta bitirmeleri başarıdır. Türkiye'den şampiyonaya yaklaşık 10 kişi katılacak."

Küçükbakırcı, göreve geldikleri 2016 yılında 120 sporcunun müsabakalara katıldığını, büyüklerde şu anda bu sayının binlere ulaştığını söyledi.

Federasyona kayıtlı 4 bin 400 lisanslı sporcunun bulunduğu bilgisini veren Küçükbakırcı, "Sayı her geçen gün artıyor. Bisiklet ailesi her geçen gün genişliyor. Özelde de sağlık için binen insanların sayısı da Türkiye'de 2,5 milyona ulaştı. Bunları bisiklet sanayicileri söylüyor. 2,5 milyon insanın bisiklete binmesi çok güzel bir şey. Biz bir gün otomobillerin kenara çekilip bisikletle ulaşımın sağlanacağı günleri bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na yoğun ilgi - Son Dakika Spor

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