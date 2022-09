Okumakta zorlanacaksınız! Dünya'da yaşadığı tahmin edilen karınca sayısı ve toplam ağırlıkları şaşkına çevirdi

Hemen herkes Dünya'daki karınca sayısını merak etmiştir. Bir araştırmacı da yaptığı bir çalışma ile bu sorunun cevabını buldu. Dünya'daki karınca sayısı için yapılan yeni çalışmanın ardından ortaya çıkan sonuç ise adeta dudak uçuklatıyor.

1 İNSAN İÇİN 2,5 MİLYON KARINCA BULUNUYOR

Araştırma sonucunda Dünya'da 20 katrilyon karınca olduğu öngörülüyor. Rakamla yazdığımızda ise bu sayının miktarı daha net anlaşılacaktır: 20.000.000.000.000.000. Karıncaların insanlardan kalabalık olduğunu tahmin etmek zor değil ancak bu rakam gerçekten inanılmaz.

Dünya'nın insan nüfusunu 8 milyar olarak kabul edersek, her kişi için 2.5 milyon karınca bulunuyor. Dünya'daki tüm karıncaların 12 megatonluk toplam ağırlığa sahip olduğu düşünülüyor. Bir başka deyişle, karıncaların, tüm kuş ve memeli hayvanların toplamından daha ağır olduğu söylenebilir.

KARINCALAR EN ÇOK NEREDE YAŞIYOR?

Karıncalar, insanlar gibi, hemen hemen her kıtada ve her türlü habitatta yer alıyorlar. Araştırma ekibine göre, karada yaşayan karıncalar en çok tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunuyor. Ancak gezegenin en soğuk bölgeleri dışında neredeyse her yerde oldukları biliniyor.

Karıncalar dünyamızda önemli bir rol üstleniyor. Tüneller açarak toprağı havalandıran ve tohumların filizlenmesi için toprak altına girmelerini sağlayan bu canlılar aynı zamanda ölü bitkilerin toprağa karışmasında da oldukça büyük öneme sahip.

DOĞAYA VERİLEN ZARAR NEDENİYLE SAYILARI TÜKENİYOR

Gezegenimiz için oldukça önemli olan karıncaların sayısında ise bazı bölgelerde büyük oranda düşüş tespit edilmiş durumda. Doğaya verilen zarar, böcek ilaçları ve iklim değişikliği ile birlikte bu hayati öneme sahip canlılar büyük zarar görüyor.

Bilim insanları, 2019 yılında yaptıkları bir çalışma ile böcek türlerinin yüzde 40'tan fazlasının nesillerinin tükenebileceğini ortaya koydu. Karınca ve diğer böceklerin yok olması insanlık için de yaşanabilir bir Dünya bırakmayacaktır.

Dünya için büyük önem taşıyan karınca ve diğer canlıların hayatlarına devam edebilmeleri insanlık için de büyük önem taşıyor.