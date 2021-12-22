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Dünya'daki Mars'a kar yağdı - Son Dakika

Dünya'daki Mars'a kar yağdı

22.12.2021 15:42

Dünya'daki Mars'a kar yağdı Sivas'ta "Dünya'da ki Mars" olarak ta adlandırılan Eğribucak kayalıkları, yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de güzelliğiyle mest ediyor Sivas'ta "Dünya'da ki Mars" olarak da adlandırılan Eğribucak kayalıkları, yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de...

Dünya'daki Mars'a kar yağdı

Sivas'ta "Dünya'da ki Mars" olarak ta adlandırılan Eğribucak kayalıkları, yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de güzelliğiyle mest ediyor

SİVAS - Sivas'ta "Dünya'da ki Mars" olarak da adlandırılan Eğribucak kayalıkları, yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de güzelliği ile mest ediyor.

Ülkemizde doğal miras özelliği taşıyan nadir sahalarından biri olan Sivas'taki Eğribucak kayalıkları, havaların soğuması ve yağan karla birlikte farklı bir görünüme kavuştu. Sivadokya olarak adlandırılan ve Mars'a olan benzerliğinden dolayı "Dünya'da ki Mars" olarak da bilinen kayalıklar beyaz örtüye büründü. Ortaya ise görülmeye değer güzel manzaralar çıktı.

Bilimsel çalışmalar ile tanındı

Yaptığı bilimsel araştırmalar ile Eğribucak kayalıklarının tanınmasında büyük emekleri bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, görenlerin hayran kaldığı kayalıkların 25-30 milyon yıl önce oluştuğunu belirtip, "Sivas'a 23 kilometre mesafede bulunan Emirhan-Eğribucak kayalıkları, yaklaşık 25-30 milyon yıl önce yatay olarak çökelmiş yapının tektonik hareketlerle dikleşmesi sonucu oluşmuş ülkemizin önemli doğal miras alanlarından biridir. Kıvrılma tektoniği sonucunda antiklinal ve senklinaller ortaya çıkmış, tabakalar eğim kazanmıştır. Bu tabakalardan aşınmaya dayanıklı olan kumtaşı tabakaları 80 dereceye kadar eğim kazanarak hogbeck adını verdiğimiz yüzey şekillerinin ve aşınım dikliklerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çok nadir, estetik ve önem arz eden yer şekilleri yanında sahada beyaz akbaba, karaleylek, keklik, dağ keçisi, vaşak ve kurt gibi hayvanları gözlemlemek mümkündür." dedi.

Yaz-Kış ziyaretçisi var

Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, kayalıkların her yaş grubundan ziyaretçisi bulunduğunu ifade edip, "İlköğretimden üniversiteye kadar farklı yaş grubundaki öğrencileri bu jeosit alanına götürüyoruz. Jeosit hakkında bilgi veriyoruz ve bu sahanın korunması gerektiği üzerine farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize, 'burayı Dünya dışı bir gezegen olarak adlandırsaydınız hangi gezegen olarak adlandırırdınız' sorusunu soruyoruz. Öğrencilerimiz burayı, Mars gezegenine benzettiklerini belirtiyorlar. Sivas'a yakın mesafede bulunması sebebiyle turizm çok önemli ve değerli bir alandır. Gerek il gerekse il dışından çok sayıda ziyaretçi gelmektedir. Yürüyüş, fotoğraf çekimi, kaya tırmanışı yapılabilmektedir" dedi.

Dünya'daki Mars'a kar yağdı

Eğribucak Köyü sakinlerinden Selahattin Mert, Mars gezegenine olan benzerliğinden dolayı kayalıkların "Dünya'daki Mars" olarak adlandırıldığını belirtip, "Aynı zamanda Sivadokya olarak da biliniyor. Üniversitelerden hocalarımız gelip burada araştırmalar yapıyor. Öğrenciler gelip ziyaret ediyor. Her geçen yıl ziyaretçi sayısı artıyor. Düğün fotoğrafı için gelenler bir hayli fazla. Buradaki endemik bitkiler ve hayvan türleri üzerinde çalışmalar yapılıyor. Kayaların şekilleri ilk kez görenlerin bir hayli ilgisini çekiyor. Sivadokya bizim Dünya'daki Marsımız." şeklinde konuştu.

Dünya'daki Mars'a kar yağdı
Dünya'daki Mars'a kar yağdı
Dünya'daki Mars'a kar yağdı
Dünya'daki Mars'a kar yağdı
Dünya'daki Mars'a kar yağdı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sivas, Mars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya'daki Mars'a kar yağdı - Son Dakika


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