Üye Girişi
Dünya dalış rekortmeni Ercümen: Balıklardan çok plastiklerle yüzüyorum - Son Dakika

Dünya dalış rekortmeni Ercümen: Balıklardan çok plastiklerle yüzüyorum

09.12.2021 15:44
Dünya dalış rekortmeni Ercümen: Balıklardan çok plastiklerle yüzüyorum

SERBEST dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, özellikle balinalar, köpek balıkları ile yüzmenin, penguenler, caretta carettalarla dalışlar yapmanın çok özel, nefes kesici olduğunu belirterek, "Fakat son yıllarda denizde balıklardan, deniz canlılarından çok plastiklerle yüzüyorum" dedi.

SERBEST dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, özellikle balinalar, köpek balıkları ile yüzmenin, penguenler, caretta carettalarla dalışlar yapmanın çok özel, nefes kesici olduğunu belirterek, "Fakat son yıllarda denizde balıklardan, deniz canlılarından çok plastiklerle yüzüyorum" dedi.

Serbest dalış dünya rekortmeni ve milli dalışçı Şahika Ercümen, Akdeniz'deki kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı, yabancı türlerin varlığı ve iklim değişikliğinin ele alındığı Antalya'da düzenlenen Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22'nci Taraflar Konferansı (COP 22), üçüncü gününde konuşmacılar arasında yer aldı. En son Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe 2 dakika 53 saniyede dalarak yeni bir dünya rekoru kıran Şahika Ercümen, Akdeniz'deki kirliliğe ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'ASTIM HASTASIYKEN HAYATIM DEĞİŞTİ'Konferansta, çocukluğunda astım hastalığından dolayı yıllarca evden çıkamadığını belirten Ercümen, "Su sporlarına başladıktan sonra hayatım değişti. Derin mavi, özellikle Akdeniz'in mavisi benim tutkum. ve her dalışımda limitlerimi yeniden keşfettiğimi, aslında o limitlerin zihnimizde olduğunu, o yerçekimsiz dünyayı merakla daha çok keşfetme isteğimi fark etmeye başladım. Ama bunun yanında beni hayata döndüren suya olan minnet duygumla, yaptığım her dalışı, özellikle her dünya rekoru dalışını bir sosyal amaca, sosyal projeye ithaf etmeye karar verdik. ve en son rekorumuzu, 11'inci dünya rekorumuzu Antalya Kaş'ta paletsiz 100 metreye dalarak kırdık" dedi.DEĞİŞİMLERİN AKTİF PARÇASI OLMA İSTEĞİBu rekoru da aslında iklim krizi, iklim değişikliğine dikkat çekmek için yaptığını kaydeden Ercümen, "Bu yıllardır yaptığım çabalarımın Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın 'Sıfır Atık Mavi Projesi'nde beni elçileri olarak tanımlaması ve BM Kalkınma Programı Türkiye'nin 14'üncü küresel amaçlarından sudaki yaşam savunucusu ilan etmeleri tabii benim için çok büyük onur. Asıl amaçlarımdan birine, dünyada görmek istediğim o değişimlerin aktif bir parçası olmaya bu sayede bir adım daha yaklaştım. O yüzden onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Galiba beni daha derinlere dalmaya iten şey bu tutkunun yanında daha iyi bir gezegen içinde farkındalık yaratabilecek işler yapabilmek. O yüzden aslında ben nefesimi 6 dakika tutuyorum ya da 100 metreye dalmak istiyorum" diye konuştu.'BALIKLARDAN ÇOK PLASTİKLERLE YÜZÜYORUM'Su altında çok fazla şeyle karşılaştığını da anlatan Şahika Ercümen, "Özellikle balinalarla, köpek balıkları ile yüzmek, penguenlerle dalmak, buz altında dalışlar yapmak veya yakın arkadaşlarım olan caretta carettalarla dalışlar yapmak çok özel, nefes kesici. Fakat son yıllarda ben denizde balıklardan çok, deniz canlılarından çok plastiklerle yüzüyorum veya bir caretta carettanın boynuna dolanmış ağı çıkartmaya çalışıyoruz. Ekranlarda bazen milyonlarca köpek balığının sadece yüzgeçleri için telef olduğunu görüyoruz. veya geçtiğimiz yıllarda belki hatırlarsınız bir balinanın karnından yaklaşık 40 kilogram atık çıktı ve can çekişerek ölmesi seyredildi" diye konuştu. MAVİ GEZEGENİ KORUMAYA DAVET ETTİBunlarla karşılaşmanın son yıllarda daha çok ilgisini çekmeye başladığını dile getiren Ercümen, şu çağrıda bulundu:

"Bu, daha hızlı, daha şiddetli hareket etmem gerektiğini bana gösterdi. O yüzden BM Kalkınma Programı ile pek çok farkındalık ve belgesel çalışmaları, suyun altında yaptığımız aktif deniz temizliği ve sudaki yaşamı gösterme etkinlikleri de çok hızlandı ve bu boyutta devam ediyor. Ben suyun altında gördüklerimden yola çıkarak naçizane belki şunları söyleyebilirim. Deniz evet benim evim ama hepimiz için denizel biyoçeşitlilik ve denizlerin korunması çok çok önemli. Hem insan sağlığı hem gezegen sağlımız için çok önemli. O yüzden tüm bu koruma çalışmalarına denizlerden başlayarak, mavi gezegeni korumak için herkesi harekete davet etmek istiyorum"


Dünya dalış rekortmeni Ercümen: Balıklardan çok plastiklerle yüzüyorum
Dünya dalış rekortmeni Ercümen: Balıklardan çok plastiklerle yüzüyorum

Şahika Ercümen, Antalya, Akdeniz, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünya dalış rekortmeni Ercümen: Balıklardan çok plastiklerle yüzüyorum - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Stefan Kuntz'tan sonra bir Alman daha geliyor! Beşiktaş, yeni hoca transferini Premier Lig'den yapıyor 15:45 Stefan Kuntz'tan sonra bir Alman daha geliyor! Beşiktaş, yeni hoca transferini Premier Lig'den yapıyor
Hande Yener, 20'lik şarkıcılara taş çıkartıyor! King ve Queen buluşması! 15:44 Hande Yener, 20'lik şarkıcılara taş çıkartıyor! King ve Queen buluşması! Dolandırıcılardan pes dedirten hareket! Sağlık çalışanının kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldılar 15:16 Dolandırıcılardan pes dedirten hareket! Sağlık çalışanının kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldılar Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı 14:29 Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı 14:24 Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!

Son Dakika Haberleri
15:45 Stefan Kuntz'tan sonra bir Alman daha geliyor! Beşiktaş, yeni hoca transferini Premier Lig'den yaptı
15:44 Hande Yener, 20'lik şarkıcılara taş çıkartıyor! King ve Queen buluşması!
15:34 Demet Akalın'ın ardından Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla oldu
15:29 Asgari ücret sosyal medyanın gündeminde: Eve hırsız girse direk tuvalet kağıtlarını çalar!
15:27 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı
15:16 Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu
15:15 Dolandırıcılardan pes dedirten hareket! Sağlık çalışanının kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldılar
15:15 Misafir dizisi bu akşam final yapıyor
15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu
15:09 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi
Antikacı, tersine çalışan saat yaptı! Antikacı, tersine çalışan saat yaptı!         
15:46
Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı         
15:44
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi         
15:10
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur         
11:59
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu         
22:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 16:04:26. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya dalış rekortmeni Ercümen: Balıklardan çok plastiklerle yüzüyorum - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement