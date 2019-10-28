Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'na yaptığı...
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- Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'na yaptığı dalışta "Paletsiz Kategori"de 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdı.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:04 Kaynak: İHA
- Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'na yaptığı dalışta "Paletsiz Kategori"de 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdı.
9-0'lık yenilgi sonrası Southampton oyuncuları ve teknik ekip maaşlarını bağışlayacak Şahika Ercümen, 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdı Kayserispor'da Samet Aybaba istifa etti Lemina'nın 'Utanıyorum' sözünü çevirmen çevirmedi