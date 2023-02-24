Dünya'dan 280 ışık yılı uzaklıkta "sıra dışı büyüklükte" bir gezegen keşfedildi - Son Dakika
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Dünya'dan 280 ışık yılı uzaklıkta "sıra dışı büyüklükte" bir gezegen keşfedildi

24.02.2023 19:46
Dünya'dan 280 ışık yılı uzaklıkta "sıra dışı büyüklükte" bir gezegen keşfedildi

Gökbilimciler, Dünya'dan yaklaşık 280 ışık yılı uzaklıkta, cüce bir yıldızın etrafında dönen "sıra dışı büyüklükte" bir gezegen keşfetti.

Gökbilimciler, Dünya'dan yaklaşık 280 ışık yılı uzaklıkta, cüce bir yıldızın etrafında dönen "sıra dışı büyüklükte" bir gezegen keşfetti.
CNN'nin haberine göre, son yayımlanan çalışmada NASA'nın gezegen keşif uydusu Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) kullanan araştırmacılar, güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter büyüklüğünde yeni bir gezegen bulunduğunu belirledi.
Araştırmacılar, "TOI 5205b" olarak adlandırılan gezegeni boyutu nedeniyle "yasak gezegen" diye tanımladı.
Dünya'dan yaklaşık 280 ışık yılı uzaklıkta, küçük bir yıldızın etrafında dönen "sıra dışı büyüklükteki" ötegezegenin, TOI-5205 adlı kırmızı bir cüce yıldızın yörüngesinde döndüğü belirtildi.
Gökbilimciler, son yıllarda "M cüce yıldızların", yörüngelerinde dönen gezegenlere sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu keşfetti, ancak bu kadar küçük yıldızların dev gezegenlere ev sahipliği yapmasını beklemiyordu.
Çalışma yazarı Shubham Kanodia, "Jüpiter'in yaklaşık dört katı büyüklüğündeki ev sahibi yıldız TOI-5205, bir şekilde Jüpiter boyutundaki gezegeni yörüngesine almayı başardı ki bu oldukça şaşırtıcı." dedi.
Kanodia, TOI-5205b'nin varlığının söz konusu gezegenler hakkında bilinenleri artırdığını söyledi.
"M cüce yıldızının" yörüngesinde bulunan ilk gaz devi gezegen
Gökbilimciler, geçmişte daha büyük "M cüce yıldızlarının" yörüngelerinde dönen birkaç gaz bulutundan oluşan dev gezegenler buldu, ancak TOI 5205b, düşük kütleli bir "M cüce yıldızının" yörüngesinde bulunan ilk gaz devi gezegen olarak kayda geçti.
Araştırmacılar, TOI-5205b'nin atmosfere sahip olup olmadığını tespit etmek ve nasıl oluştuğunu anlamak için James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak gezegeni gözlemlemek istiyor.
Bulguları detaylıca ele alan çalışma "The Astronomical Journal" adlı dergide yayımlandı.

Kaynak: AA
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Jüpiter, Dünya, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya'dan 280 ışık yılı uzaklıkta 'sıra dışı büyüklükte' bir gezegen keşfedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya'dan 280 ışık yılı uzaklıkta "sıra dışı büyüklükte" bir gezegen keşfedildi - Son Dakika
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