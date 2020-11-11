Dünya'dan götürülen bakterilerle Ay ve Mars'ta mineral madenciliği yapılabilecek - Son Dakika

Dünya'dan götürülen bakterilerle Ay ve Mars'ta mineral madenciliği yapılabilecek

11.11.2020 05:01
Dünya'dan götürülen bakterilerle Ay ve Mars'ta mineral madenciliği yapılabilecek, System.String[]

NEW Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) yapılan deneyler sonucu, Dünya'daki bakterilerin Ay'da veya Mars'ta faydalı mineralleri çıkarmak için kullanılabileceği öne sürüldü.

NEW Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) yapılan deneyler sonucu, Dünya'daki bakterilerin Ay'da veya Mars'ta faydalı mineralleri çıkarmak için kullanılabileceği öne sürüldü.

Uluslararası yayın yapan Nature Communications dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre, UUİ'de yapılan deneyde, dünyadan götürülen bir bakteri türünün, Ay ve Mars'ta sıkça bulunan bazalt taşından nadir toprak elementlerini süzebildiği ortaya çıktı.

"Sphingomonas desiccabilis" isimli bakterinin uzay madenciliğinde kullanılıp kullanılamayacağının anlaşılması için İngiliz bilim adamlarının 10 yıl harcadığı belirtilen araştırmada, deney için kibrit kutusu büyüklüğünde geliştirilen reaktörlerin Temmuz 2019'da bir SpaceX roketiyle UUİ'ye nakledildiği bilgisi paylaşıldı.

Bilim adamları, uzay istasyonunda 3 hafta süren deneyin, "Ay ve Mars'ta biyomadenciliğin mümkün olduğunun anlaşılması ve insan yapımı endüstrinin Dünya dışında ilerletilmesi" bakımından çok önemli olduğunu belirtti.

Birçok ülkenin uzay kaynakları ile ilgilendiği bilinirken ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) 2024 Artemis misyonu hedefi çerçevesinde Ay yüzeyinden toz ve kaya toplamak için ticari şirketlerle iş birliği çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı.

Ayrıca Çin devleti, yıl sonuna kadar Ay'a inmeyi ve Ay toprağı örneklerini Dünya'ya getirmeyi hedeflediğini, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da 2025 yılına kadar ayda su ve oksijen madenciliğine başlamayı planladığını bildirmişti.

Uzay İstasyonu, Temmuz, Uzay, Mars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya'dan götürülen bakterilerle Ay ve Mars'ta mineral madenciliği yapılabilecek - Son Dakika


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