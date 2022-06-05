"Dünya'dan Mars'a bir pencere: Salda Gölü ve Burdur Gölleri Çalıştayı" başladı - Son Dakika
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"Dünya'dan Mars'a bir pencere: Salda Gölü ve Burdur Gölleri Çalıştayı" başladı

05.06.2022 22:22
"Dünya'dan Mars'a bir pencere: Salda Gölü ve Burdur Gölleri Çalıştayı" başladı

Burdur'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen "Dünya'dan Mars'a bir pencere: Salda Gölü ve Burdur Gölleri Çalıştayı" başladı.

Burdur'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen "Dünya'dan Mars'a bir pencere: Salda Gölü ve Burdur Gölleri Çalıştayı" başladı.

Salda Gölü, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından Mars 2020 misyonunda hedef alan olarak seçilen Jezero Krateri'ndeki eski göle, "jeolojik ve mineralojik" benzerliğe sahip göl olma özelliğini taşıması nedeniyle dünyanın dikkatini çekiyor.

Uluslararası katılımlı 40'a yakın akademisyenle düzenlenen çalıştayın birinci gününde Salda Gölü'ne teknik gezi yapıldı, gezide NASA'nın Salda çalışmalarına katılan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeomikrobiyoloji-Biyojeokimya Araştırma Grubu Lideri Prof. Dr. Nurgül Balcı katılımcılara Salda Gölü'ne ilişkin bilgi verdi.

Salda Gölü manzaralı Doğanbaba Köyü'ndeki yüksek bir tepeye her katılımcı anısına "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında yaklaşık 300 fidan dikildi.

Ayrıca çalıştayın ikinci oturumuna İtalya'dan Mars'ın jeolojisi üzerine çalışma yürüten Genova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Paola Cianfarra ve ABD Purdue Üniversitesi'nden NASA'nın Mars 2020 misyonunda görev alan bilim insanları Briony Horgan ile Bradely Garczynski çevrim içi sunumlar yaparak Jezero krateriyle Salda Gölü ilişkisini anlattı.

"Çalıştay, Salda'nın geleceği acısından çok ciddi önem göstermekte"

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, fidan dikiminde, AA muhabirine 4-7 Haziran tarihlerinde Burdur'da gerçekleştirilen çalıştaya Sedimantoloji Çalışma Grubu, Jeoloji Mühendisleri Odası ile birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiğini söyledi.

Amaçlarının Salda Gölü'yle ilgili yapılmış bütün bilimsel çalışmaları bir araya toplayıp çalıştayın sonuçlarından Bakanlığın, ülkenin ve Salda Gölü'nün istifade edebileceği bir bilgi kataloğu oluşturmak olduğuna değinen Uçan, Salda ve Burdur göllerini korumak amacıyla bir araya geldikleri belirtti.

Uçan, üniversitelerden Salda Gölü'yle ilgili çalışma yapan bilim insanlarıyla gölün geleceğine yönelik çalışacaklarına değinerek "Dünya'da Salda'yla ilgili yapılan çalışmaları bir araya getirmek bu çalıştayımızın kapsamında yer alıyor." dedi.

Bakanlık olarak çalıştayı çok önemsediklerini vurgulayan Uçan, "Çalıştaydan elde edilecek sonuçlarla Salda Gölü'nde yanlış bir uygulama yapılmasının önüne geçebileceğimizi düşünüyoruz. Bakanlık, Valilik, ve belediye olarak Salda Gölü'nde alacağımız aktivasyonları bu çalıştayın sonuçlarına göre gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bu çalıştay Salda'nın geleceği için çok ciddi önem göstermekte." diye konuştu.

Çalıştay için farklı üniversitelerden gelen ve iklim elçisi olarak adlandırılan öğrencilerden Ayşa Naz Cerit de çalıştayın kendileri için verimli geçtiğini, aldıkları örneklerde Salda Gölü'nde kirliliğe rastlamadıklarını anlattı.

Yaren Kübra Soydaş da ilk defa Salda Gölü'ne geldiğini ve çok beğendiğini söyledi. Soydaş, bazı basın yayın organlarında Salda Gölü'yle ilgili çıkan haberler ve görsellerin gerçeği yansıtmadığını, yerinde görünce bunu anladıklarını kaydetti.

Dünya'dan Mars'a bir pencere: Salda Gölü ve Burdur Gölleri Çalıştayı başladı
Dünya'dan Mars'a bir pencere: Salda Gölü ve Burdur Gölleri Çalıştayı başladı
Dünya'dan Mars'a bir pencere: Salda Gölü ve Burdur Gölleri Çalıştayı başladı
Dünya'dan Mars'a bir pencere: Salda Gölü ve Burdur Gölleri Çalıştayı başladı
Dünya'dan Mars'a bir pencere: Salda Gölü ve Burdur Gölleri Çalıştayı başladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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