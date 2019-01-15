Dünya'dan Sufi Yolu'na Uzanan Rotalar

Kültür Rotaları Kitaplığı'nın on ikinci kitabı olan "Sufi Yolu" rotası yolculuğunda doğaseverler Horasan erenleriyle tanışıyor, Şücaaddin Veli'den Nasrettin Hoca'ya, Hacı Haydar Sultan'dan Mevlana'ya büyük Sufilerle hemhal olup kucaklaşıyor. İstanbul'dan başlayan bu yolculuk Anadolu Selçuklu Devleti'nin İlk Türk Başkenti ve Tarih Başkenti İznik'ten, Konya'ya kadar uzanıyor. Anadolu'nun tepelerini, güzel ovalarını ve derelerini aşarak her parkura ait haritayla adeta bir rehber görevi gören kitap "Sufi Yolunu" takip eden doğaseverlere 801 km'lik parkurda 40 gün boyuncabüyük bir kolaylık sağlayacak nitelikte.Sedat Çakır Sufi Yolu hakkında yaptığı açıklamada "Sufi Yolu ile amacımız 2019 yılında 1000 kişiye yakın bir yürüyüşçünün yola çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Sultanlar Yolu ve Sufi Yolu ile ilgili olarak; 2010 yılında Sultans Trail - Wandelen in Thracie,2011 yılında Sultans Trail - Wanderführer Türkei,2011 yılında Sultans Trail - Wandelen in Turkije,2013 yılında Sultanlar Yolu - Türkiye ve Yunanistan yürüyüş rotası,2018 Yılında Sultans Trail - Oostenrijk wandelgids,2018 yılında Sultans Trail Wenen - Boedapest - Belgrado fietsroute bisiket rehberi,2018 yılında Sultans Trail - Kruşevaç - Niş - Sofia Wandelgids,2018 yılında Sultans Trail Niş - Sofia - Plovdiv Wandelgids,2018 yılında Sufi Trail İstanbul - Seyitgazi Hiking guide,2018 yılında Sufi Trail Seyitgazi - Konya hiking guide,2019 yılında Sultans Trail Belgrado - Sofia - İstanbul Fİetsroute bisiklet rehberi,2019 yılında Sufi Yolu İstanbul - Konya Doğa yürüyüş rehberi kitaplarını kaleme alan Sedat Çakır kitapların bir kısmının yazımında eşiİris Bezuijen'den destek aldığını dile getirdi.

Viyana'dan İstanbul'a uzanan rota: Sultanlar Yolu

Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana kuşatması sırasında kullandığı Sultanlar Yolu, son yıllarda gezginlerin ilgisini çeken yürüyüş rotalarından.

Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana kuşatması sırasında kullandığı güzergah, son yılların ilgi çeken yürüyüş rotaları arasında. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan başlayan 2 bin 100 kilometrelik Sultanlar Yolu rotası, İstanbul'da bitiyor.

Viyana'dan başlayan rotayı takip edenler 9 ülkeyi geçiyor: Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye. Sultanlar Yolu, 2010 yılında Sufi Yolu Vakfı Başkanı Sedat Çakır'ın işaretlemeleriyle aktif hale geldi. Viyana'dan yola çıkanlar, Avrupa ülkelerini geçtikten sonra Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Sultanlar Yolu'nun Türkiye kısmına giriş yapıyor. Sufi Yolu Vakfı Başkanı Sedat Çakır, rotanın Viyana kuşatmasında kullanılan güzergahtan oluştuğu için adının "Sultanlar Yolu" olduğunu söyledi.

Sedat Çakır Kimdir?

Sedat Çakır 1960, İzmir doğumlu,3 çocuk babası, İngilizce, Hollandaca, Almanca bilmekte olup,1974 yılından bu yana Hollanda da yaşamaktadır.2007 yılında İspanyada Santiago de Compostela yolunu, 2009 yılında Hollanda'dan İstanbul'a kadar yürümüş ve bu yürüyüş sonrasında Sultanlar Yolu isimli bir doğa yürüyüş ve bisiklet rotası oluşturmuştur.Çakır aynı zamandaSultanlar Yolu Vakfı Başkanlığı'nı da yürütmektedir.