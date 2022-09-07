İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi - Son Dakika
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İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi

07.09.2022 17:59
İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi

Yaşanabilir olduğu düşünülen ve Dünyadan yaklaşık 100 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu gezegen çifti, Speculoos-2 adında bir yıldızın yörüngesinde bulunuyor. Şimdiye kadar en çok merak edilen "kainatta yalnız mıyız?" sorusunun yanıtı bu araştırma sonucu belli olacak.

Kainatın sınırları henüz bilinmezken biz sadece küçük bir kısmına hakimiz. Özellikle kendi galaksimiz dışındaki gök cisimleri bizim için büyük bir bilinmez. Bu bilinmezleri araştırmaya devam ederken bir yandan da dünyamıza alternatif olabilecek gezegen arayışımız da sürüyor.

YAŞANABİLİR OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN İKİ GEZEGEN İÇİN ARTAŞTIRMALAR BAŞLADI

Bu tür araştırmalara devam eden NASA, galaksimiz dışındaki gezegenleri araştırmak için de bir bölüm kurmuş durumda. NASA'nın ötegezegen bölümü, dünyamıza benzeyen başka gezegenler için çalışmalarını sürdürüyor. Konu hakkında araştırma yapan profesör Amary Triaud, uluslararası gökbilimcilerden oluşan bir ekiple birlikte, ılıman iklime sahip iki gezegen tespit edildiğini açıkladı.

Dünya'dan yaklaşık 100 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu gezegen çifti, Speculoos-2 adında bir yıldızın yörüngesinde bulunuyor. Bu yıldız ise ismini Search for Habitable Planets Eclipsing Ultra-cool Stars isimli teleskoptan alıyor. Bu teleskop uzakta yer alan yıldızlarda yaşanabilir bölgeleri aramak için kullanılıyor.

İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi

Araştırmacılar keşfedilen gezegenlerden bir tanesini daha önce NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Uydusu tarafından yakalandığını belirtiyor. Ancak bilim insanları bu gök cisminin bir gezegen olduğuna kanaat getirmeleri için Speculoos'un devreye girmesi gerekti.

Yapılan bazı analizlerin ardından araştırmacılar LP 890-9b adlı dünyanın Dünya'dan yaklaşık yüzde 30 daha büyük olduğunu ve her 2,7 günde bir yıldızının etrafında yörüngesini tamamladığını belirledi. Gezegenin oldukça hızlı olduğunu söylemekte yarar var.

İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi

LP 890-9c adlı diğer gezegen ise biraz daha gizemli. Daha önce bilinmeyen bu gezegen bazı testler ve veri takibinden sonra Dünya'dan yaklaşık yüzde 40 daha büyük olduğu belirlendi. LP 890-9c ise yörünge periyodunu yaklaşık 8,5 günlük bir süreçte tamamlıyor.

ŞİMDİYE KADAR EN MERAK EDİLEN SORU: KAİNATTA YALNIZ MIYIZ?

Araştırmacılar iki gezegenin de yaşanabilir olduğunu düşünüyor. Gezegenlerin etrafında döndükleri yıldızın ne çok sıcak ne de çok soğuk olduğunu belirten araştırmacılar, bu durumun en büyük yaşam kaynağı olan su bulundurma için oldukça önemli olduğunu ifade ediyor.

İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu yaşanan gelişmelerin ardından gözünü bu iki gezegene çevirecek gibi görünüyor. Şimdiye kadar üretilen en güçlü teleskop şimdiye kadar en çok merak edilen "kainatta yalnız mıyız?" sorusuna yanıt arayacak.

Araştırmacılar yeni gezegenler hakkında çalışmalarına devam ederken, daha detaylı bilgiler Astronomy & Astrophysics dergisinin gelecek sayısında yayınlanacak.

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Kaynak: Shiftdelete

Araştırma, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi - Son Dakika

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