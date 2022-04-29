DÜNYA DANS GÜNÜ'NDE SU ALTINDA DANS ETTİLER - Son Dakika
Üye Girişi

DÜNYA DANS GÜNÜ'NDE SU ALTINDA DANS ETTİLER

29.04.2022 12:22

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşayan bedensel engelli dalgıç Ufuk Koçak, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde gerçekleştirdiği dalışta partneriyle dans etti.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşayan bedensel engelli dalgıç Ufuk Koçak, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde gerçekleştirdiği dalışta partneriyle dans etti.

Ufuk Koçak, 17 Ağustos 1999 depreminde enkaz altında kalınca 2 bacağını kaybetti. Sporla hayata tutunan, yaptığı dalışlarla rekorlar kıran Koçak, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Kanyon bölgesinde dalış gerçekleştirdi. Yaklaşık 18 metre derinliğe inen Koçak, dalış partneri Esin Ecir ile dans etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgiyle izlendi.

DÜNYA DANS GÜNÜ'NDE SU ALTINDA DANS ETTİLER
DÜNYA DANS GÜNÜ'NDE SU ALTINDA DANS ETTİLER
DÜNYA DANS GÜNÜ'NDE SU ALTINDA DANS ETTİLER
DÜNYA DANS GÜNÜ'NDE SU ALTINDA DANS ETTİLER
DÜNYA DANS GÜNÜ'NDE SU ALTINDA DANS ETTİLER
DÜNYA DANS GÜNÜ'NDE SU ALTINDA DANS ETTİLER

YORUMLAR
500
Bodrum'da Dünya Dans Günü Kutlaması Bodrum'da Dünya Dans Günü Kutlaması Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, özel çocuklarla dans etti Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, özel çocuklarla dans etti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜNYA DANS GÜNÜ'NDE SU ALTINDA DANS ETTİLER - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında konuştu: Avukatlarımız davaları açacaklar
12:56 İBB; İstanbul'da bayram tatilinde toplu ulaşımın 4 gün ücretsiz olduğunu duyurdu
12:52 Ali Babacan, seçim kararı hakkında konuştu: Kurulacak hükümete hazırlanıyoruz!
12:38 Kayınpederini öldürdü, boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı
12:37 Tarih de belli oldu, isim de: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener Kurban Bayramı'nda açıklayacak!
12:34 Boşandığı kadını ve sevgilisini, arabalarında taradı: İki sevgili öldü, saldırgan eski koca her yerde aranıyor
12:32 Oğlunun kız arkadaşı Aleyna'yı tecavüz ettikten intihara sürüklemişti! Oğlunun babasına mesajları iğrençliği ortaya çıkardı
12:06 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti
12:06 Zelenski'den dikkat çeken açıklama: Rus güçleri beni ve ailemi öldürmeye çok yaklaştı
12:04 Eşi görevden alınmıştı! Hüseyin Kocabıyık Gezi davası hakkında ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 13:15:49. #1.12#
SON DAKİKA: DÜNYA DANS GÜNÜ'NDE SU ALTINDA DANS ETTİLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement