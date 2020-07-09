Dünya dans yarışmasında Türk Halk Oyunları Ekibinden büyük başarı - Son Dakika

Dünya dans yarışmasında Türk Halk Oyunları Ekibinden büyük başarı

Pandemi nedeniyle online platformlarda düzenlenen uluslararası dans yarışması, binlerce kişi tarafından izlenirken, Türkiye'den katılan ve geçen yıl dünya birincisi olan Bahçeşehir Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu GSK Derneği, halkın en beğendiği ikinci ekip oldu.

Pandemi nedeniyle online platformlarda düzenlenen uluslararası dans yarışması, binlerce kişi tarafından izlenirken, Türkiye'den katılan ve geçen yıl dünya birincisi olan Bahçeşehir Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu GSK Derneği, halkın en beğendiği ikinci ekip oldu.

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Güney Kore'de kurulan ve dünyanın en büyük dans organizasyonu olan Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) tarafından düzenlenen ve Sırbistan hükumetinin desteklediği Belgrad Award yarışması, pandemi nedeniyle 6-8 Temmuz tarihleri arasında online gerçekleştirildi. Arjantin, Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Romanya, Rusya ve İspanya olmak üzere 15 ülkenin katıldığı yarışmada, Türkiye'yi Bahçeşehir Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu GSK Derneği temsil etti.


Kazananları halk oylaması belirledi


Yarışmada ülkelerin hazırlamış olduğu gösteri videoları izlenirken, BAU Halkoyunları Topluluğu zeybek ekibiyle yarışmada yer aldı. Yarışmada, halk ve jüri oylaması yapılarak, kazananlar belirlendi. Pandemi nedeniyle jüri oylamasında tüm ülkeler birinci kabul edilirken, yarışmanın asıl belirleyicisi ise halk oylaması oldu. Yaklaşık 1 milyon oyun kullanıldığı yarışmada, BAU Halk Oyunları Topluluğu GSK Derneği en sevilen ikinci ekip olarak büyük başarı elde etti. Birinciliği ise Bulgaristan ekibi aldı.


"Geleneksel kültür markası konumundayız"


Bahçeşehir Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu GSK Derneği olarak 18 yıldır uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ettiklerini belirten halk oyunları kurucusu Okan Gürbüz, "Biz Bahçeşehir Üniversitesi ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarımızın Türkiye ve dünyadaki geleneksel kültür markası konumundayız. Kendi alanımızda, dünya kurumumuzu bizimle tanıyor. Her yıl dünyanın en önemli dans organizasyonu olan FIDAF bünyesinde katıldığımız organizasyonlarda kurumumuzu, ülkemizi ve kültürümüzü temsil ediyoruz. Bunun sorumluluğu çok fazla. Bu nedenle malzemecimizden müzisyenimize kadar kültürümüze ve kurumumuza layık olabilecek şekilde hareket ediyoruz. Yarışmalarda aldığımız tarihi başarıların yanı sıra bizim için asıl önemli olan ülkemizi uluslararası düzeyde kaliteli şekilde temsil edebilmek ve tanıtabilmektir. 18 yıldır olduğu gibi Covid-19 döneminde de ülkemizi temsil edebilmekten son derece mutluyuz. Dünyanın çok özel dans ekipleri ile sanal ortamda da olsa aynı sahnede olabilmek bizim için son derece önemli. Umuyoruz bu süreç bir an evvel biter bizlerde ülkemizi ve kurumumuzu canlı canlı sahnelerde tekrar temsil edebiliriz." - İSTANBUL

Bahçeşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya dans yarışmasında Türk Halk Oyunları Ekibinden büyük başarı - Son Dakika
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