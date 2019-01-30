Dünya Değişim Akademisi 130. Merkezini Açtı!

Dünyanın her ülkesinde temsilcileri olan Dünya Değişim Akademisi 130. merkezini İstanbul – Bahçeşehir'de açtı! "Şimdi değişim zamanı!" sloganı ile Türkiye'den yurt dışına açılan, dünyanın en güçlü değişim tekniklerini tüm merkezlerinde aynı itina ve titizlikle uygulayan kuruluşun tam donanımlı Değişim Uzmanları, artık Bahçeşehir'de de hizmet veriyor.

Hayallerinizden vazgeçmeyin, dünyanın neresinde olursanız olun değişimikucaklayındiyen Uzmanlardan anlamlı bir mesaj da var: "...Gerçek değişim bireysel değişimdir. O yüzden gerçek değişimin temelinde şu prensip var: Kendini değiştir, dünyan değişsin; dünyanı değiştir, dünya değişsin. İşte sana bir değişim formülü..." (Değişim Nedir Ve Nasıl Gerçekleşir? kitabından.)

"Kuruluşun tüm merkezlerinden ve Uzmanlarından yansıyan huzur, güven, bilgelik dolu enerjiyi, Bahçeşehir'de de bulacaksınız! Mekanda temel olarak nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma teknikleri, konsantrasyon ve derin gevşeme çalışmaları sunulacak. Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma, Depresyondan Özgürleşme, Kıskançlık Kontrolü, Başarı, Kendini İfade Etme, İlişki Sanatı gibi arayışlarınıza uygun pek çok etkili programdan faydalanma imkanı var.

Değişim için kararlı olanların ilk adresi Dünya Değişim Akademisi, artık Bahçeşehir'de de pratik ve teorik sunumları; bilgili, deneyimli, motivasyon dolu Değişim Uzmanları ile hizmet verecek. İçinizdeki değişim ateşini yakabilir, daha aydınlık, mutlu yarınlara adım atabilirsiniz."