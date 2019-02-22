Dünyanın her ülkesinde temsilcileri olan Dünya Değişim Akademisi 135. merkezini Marmaris'te açtı!

Hayallerinizden vazgeçmeyin, dünyanın neresinde olursanız olun değişimikucaklayın diyen Değişim Uzmanları, anlamlı bir mesajla herkesi davet ediyor: "...Gerçek değişim bireysel değişimdir. O yüzden gerçek değişimin temelinde şu prensip var: Kendini değiştir, dünyan değişsin; dünyanı değiştir, dünya değişsin. İşte sana bir değişim formülü..."Değişim Nedir ve Nasıl Gerçekleşir? kitabından.

Yeni mekanda temel olarak nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma teknikleri, konsantrasyon ve derin gevşeme çalışmaları sunulacak. Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma, Depresyondan Özgürleşme, Kıskançlık Kontrolü, Başarı, Kendini İfade Etme, İlişki Sanatı gibi arayışlarınıza uygun pek çok etkili programdan faydalanma imkanı var.

Değişim için kararlı olanların ilk adresi Dünya Değişim Akademisi, artık Marmaris'te de pratik ve teorik sunumları; bilgili, deneyimli, motivasyon dolu Değişim Uzmanları ile hizmet verecek. İçinizdeki değişim ateşini yakabilir, daha aydınlık, mutlu yarınlara adım atabilirsiniz."

Dünya Değişim Akademisi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile birlikte Değişim Uzmanlığı Sertifika programı uygulamaktadır. Değişim Uzmanı olmak isteyenler için önümüzdeki aylardaaçılan kurs tarihleri :

NEDEN DEĞİŞİM UZMANI OLALIM?

Herkes dünyanın değişmesini, kavga ve savaşların bitmesini, insanların mutlu ve huzurlu olmasını istiyor. Burada altın anahtar kendini değiştirmektir. Bu, toplumun değişmesine neden olacaktır çünkü her birey toplumun bir parçasıdır.

Topluma sunduğumuz Değişim programlarını uygulayanlar bilinçli hale gelerek bireyselliklerini kazanacak ve toplumda gerçek bir değişim hareketi başlayacaktır. Toplum insanı robotlaştırmakta ve bireyselliğini elinden almaktadır.

Değişim Uzmanları ve programları sayesinde insan bireyselliğini yeniden kazanacaktır. Bunun için birey korkulardan, alışkanlıklardan, dayatmalardan özgürleşmeli ve kendi olmalıdır. Dünya Değişim Akademisi 17 yıllık tecrübesi ile her bireyde son derece etkili olan, bu gezegenin en kadim değişim tekniklerini insanlığa sunuyor. Bu teknikleri uygulayan herkes istisnasız değişimi yaşayacaktır.

DEĞİŞİM UZMANI KİMDİR?

Değişim Uzmanı uyguladığı pratik tekniklerle bireyin özdeki doğal kişiliği üzerine sonradan eklenmiş,dayatılmış, öğretilmiş inanç ve kalıpları aşmasını sağlar.

Değişim Uzmanları, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda Değişim Sanatı programları ile yol gösteren, ilham olan, motive eden profesyonellerdir.

Kişisel değişim programlarının temel dayanağı, kişinin uzaklaştığı orijinalliğine yani öznelliğine yeniden ulaşması için gerekli teorik ve pratik bilgi ile donanımı sağlamaktır. Bireyin kendi ile ilgili sorular sorması ve daha iyi bir hayat yolu araması kişisel değişim için bir başlangıçtır.

İnsan ne yaparsa yapsın değişime direnemez, doğduğu andan öldüğü ana kadar sürekli bir değişim dinamiği içindedir, çünkü değişim evrensel bir kanundur. İnsan kaçamadığı değişimi ya yönetecek ve yönlendirecek ya da değişim insanı sürekli bir yerden başka yere sürükleyecektir.

İşte Değişim Sanatı bireye değişimi yönetmeyi ve yönlendirmeyi öğretir, Değişim Uzmanı ise bu konuda bireye rehberlik eder.

Bir Değişim Uzmanı olmak bu açıdan çok önemlidir ve kritik bir yere sahiptir. Yaşamın değişim dinamiğine liderlik eden, yönlendiren ve yöneten Değişim Uzmanları sayesinde bu dünya barış ve sevginin beşiği olacaktır.

Değişim Sanatı sayesinde bireyde yargısız bir farkındalık gelişir, taraf tutmadan, yaşamı ve insanları bölmeden, kendini ve yaşamı bütünlük içinde tutarak yaşamayı öğrenir.

Değişim Sanatı sayesinde birey aşması gereken tüm engelleri aşar, yaşama yeni bakış açıları geliştirir, yaşamı yeniden yorumlamayı ve doyasıya yaşamayı keşfeder, sonuç olarak yeni bir insan olur.

Değişim Sanatı sayesinde ortaya çıkan yeni insan, olumsuz düşüncelerden, olumsuz yargı ve inanç kalıplarından özgür, öz disipline sahip, çalışkan, özgüvenli, yaratıcı, içsel gücünü doğru yönlendirebilen, ifade ve iletişim yeteneği gelişmiş, anlayış ve hoşgörü sahibi, stresi ve zamanı yönetebilen kişidir.