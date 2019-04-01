Dünya Değişim Akademisi 138. Merkezini İstanbul Kadıköy'de Açtı!

"Şimdi değişim zamanı!" sloganı ile Türkiye'den yurtdışına açılan, dünyanın en güçlü değişim tekniklerini tüm merkezlerinde aynı itina ve titizlikle uygulayan kuruluşun tam donanımlı Değişim Uzmanları, artık Kadıköy'de de hizmet verecek!

"Kendini değiştir dünyan değişsin, dünyanı değiştir dünya değişsin!" diyenDeğişim Uzmanları, herkesi Değişim Sanatı çalışmalarına davet ediyor. Değişime olan direncinizi kırın, değişime kucak açın ve hayallerinizi gerçekleştirin mesajını verirken de şu konuya dikkat çekiyorlar: "...Her insan hayatı boyunca belirlialışkanlıklar edinir. Değişim ise bu alışkanlıkların geride bırakılmasıdemektir. Fakat kişi alışkanlıklarından vazgeçememektedir. İştealışkanlıklardan vazgeçmenin zorluğu yüzünden birey değişime direnir...."Değişim Nedir ve Nasıl Gerçekleşir? kitabından.

Kadıköy'de uygulanacak Değişim Sanatı çalışmalarında temel olarak nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma teknikleri, konsantrasyon ve derin gevşeme çalışmaları sunulacak. Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma, Depresyondan Özgürleşme, Kıskançlık Kontrolü, Başarı, Kendini İfade Etme, İlişki Sanatı gibi arayışlarınıza uygun pek çok etkili programdan faydalanma imkanı var.

Değişim için kararlı olanların ilk adresi Dünya Değişim Akademisi, artık Kadıköy'de de pratik ve teorik sunumları; bilgili, deneyimli, motivasyon dolu Değişim Uzmanları ile hizmet verecek. İçinizdeki değişim ateşini yakabilir, daha aydınlık, mutlu yarınlara adım atabilirsiniz."