Son Dakika Haberleri: Dünya Değişim Akademisi 151. Merkezini Almanya, Bad Cansstatt'da açtı
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Dünya Değişim Akademisi 151. Merkezini Almanya, Bad Cansstatt'da açtı

1 saat önce

Dünya Değişim Akademisi, 151. merkezini Almanya, Bad Cansstatt'da açtı! Değişim Uzmanları, "Kendini değiştir dünyan değişsin, dünyanı değiştir dünya değişsin" sloganıyla, tüm dünyada olduğu gibi Almanya Bad Cansstatt'da da herkesi değişime davet ediyor.

Dünya Değişim Akademisi 151. Merkezini Almanya, Bad Cansstatt'da açtı, System.String[]

Hayallerinizi gerçekleştirmek için değişime kucak açın diyen Uzmanlardan güzel bir mesaj var:"... "Eğer hayatınızı değiştirmek için bir değişim yaşamak istiyorsanız, önce değişime karşı olan direncinizin farkına varın. Değişimin önündeki en büyük engel alışkanlıklardır. Birey değişime uyum sağlayıp başarılı olmak için alışkanlık zindanından çıkmalı ve alışkanlıklarının üstesinden gelebilmelidir…" Değişim Nedir ve Nasıl Gerçekleşir? kitabından.

Almanya Bad Cansstatt'da uygulanacak Değişim Sanatı çalışmalarında temel olarak nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma teknikleri, konsantrasyon ve derin gevşeme çalışmaları sunulacak. Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma, Depresyondan Özgürleşme, Kıskançlık Kontrolü, Başarı, Kendini İfade Etme, İlişki Sanatı gibi arayışlarınıza uygun pek çok etkili programdan faydalanma imkanı var.

Şimdiye kadar Değişim Sanatı programlarını uygulayan çok sayıda kişinindeneyimlerine kulak verildiğinde, bu programların kişiye pozitif yönde sayısız deneyim sağladığı görülüyor. Kişiler ortak deneyimlerinde; yaşamlarından stres ve gerilimin belirgin olarak uzaklaştığını, özgüvenlerinin güçlendiğini, daha yapıcı ve çözüm odaklı hale geldiklerini, motivasyonlarının yükseldiğini, yaşama karşı isteksizlik halinin yerini coşku ve mutluluğun aldığını, iletişim yeteneklerinin güçlendiğini ve gerek özel hayatlarında gerekse iş yaşamlarında yaratıcılık ve başarının arttığını ifade ediyorlar.

Değişim için kararlıyım diyorsanız, Dünya Değişim Akademisi, Almanya Bad Cansstatt'da pratik ve teorik sunumları; bilgili, deneyimli ve motivasyon dolu Değişim Uzmanları ile sizleri bekliyor! Siz de içinizdeki değişim ateşini yakabilir, daha aydınlık ve mutlu yarınlara adım atabilirsiniz.

NEDEN DEĞİŞİM UZMANI OLALIM?

Herkes dünyanın değişmesini, kavga ve savaşların bitmesini, insanların mutlu ve huzurlu olmasını istiyor. Burada altın anahtar kendini değiştirmektir. Bu, toplumun değişmesine neden olacaktır çünkü her birey toplumun bir parçasıdır.

Topluma sunduğumuz Değişim programlarını uygulayanlar bilinçli hale gelerek bireyselliklerini kazanacak ve toplumda gerçek bir değişim hareketi başlayacaktır. Toplum insanı robotlaştırmakta ve bireyselliğini elinden almaktadır.

Değişim Uzmanları ve programları sayesinde insan bireyselliğini yeniden kazanacaktır. Bunun için birey korkulardan, alışkanlıklardan, dayatmalardan özgürleşmeli ve kendi olmalıdır. Dünya Değişim Akademisi 17 yıllık tecrübesi ile her bireyde son derece etkili olan, bu gezegenin en kadim değişim tekniklerini insanlığa sunuyor. Bu teknikleri uygulayan herkes istisnasız değişimi yaşayacaktır.

Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:53 Kaynak: Bültenler
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