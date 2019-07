Dünya Değişim Günü kutlandı

Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) tarafından 2018 yılında başlatılan ve her sene 7.7 tarihinde kutlanmaya başlanan Dünya Değişim Günü, Türkiye ve yurtdışında 100'e yakın şehirde kutlandı.

Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) tarafından 2018 yılında başlatılan ve her sene 7.7 tarihinde kutlanmaya başlanan Dünya Değişim Günü, Türkiye ve yurtdışında 100'e yakın şehirde kutlandı.



2019 yılı kutlamalarının teması "Çevre Bilincinde Değişim" olarak seçilen bu çok özel günün UNESCO Uluslararası Günler listesine alınması için ortak çalışmalar da devam ediyor.



7 Temmuz (7.7.) Dünya Değişim Günü'nün önümüzdeki zamanlarda UNESCO ortaklığı ile kutlanacağını belirten ULUDEF yetkilileri, "Bu özel gün bireyin, toplumun ve dünyanın bilinçli değişimi için hazırlandı ve her yıl kutlanacak, yaygınlaştırılacak. Pazar günü saat 17.00'den itibaren yurt genelinde ve tüm dünyada 100'e yakın şehirde etkinlikler gerçekleşti. Bu yılki etkinliklerin ana teması olarak çevre bilincini değiştirmeye, yükseltmeye yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladık. En az atıkla yaşamak, ülkemizin, dünyamızın deniz ve su kaynaklarını korumak, sahillerimizdeki canlı yaşamına duyarlı olmak, iklim değişiklikleri, dünyanın akciğerleri olan orman arazilerinin hızla azalması, yer altı su kaynaklarının kirlenmesi, deniz ve okyanuslardaki ısınma ve kirlenme, yok olan canlı türleri nedeniyle doğıanın bozulan dengelerine dikkat çekmek, toprak, su, güneş, hava kaynaklarımıza sahip çıkmak ve ileriki nesillere yaşanacak bir dünya bırakmak amacıyla çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi" dendi.



Kutlamalar özellikle halka açık yeşil alanlarda, parklarda, doğada ve belediyeler işbirliğinde yapıldı. Kutlamaların merkezi İstanbul'da Nişantaşı Sanat Parkı'ndaydı. Türkiye geneli ve yurt dışında aynı gün 100'e yakın şehirde aynı etkinliklerle kutlamalar yapıldı. Organizasyona belediyelerin büyük desteği oldu. Paris, Prag, Londra, Las Vegas, New Jersey, California, Chicago, Tokyo, Meksika, Arjantin/Cordoba, Bosna Hersek, Hindistan, Bulgaristan, İspanya, Rusya, Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya, İsviçre, Kazakistan ve Azerbaycan da kutlamaların gerçekleştiği yerler arasındaydı.



Yurt içinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Eskişehir, Denizli, Bursa, Tekirdağ, Gölcük, Çorlu, Samsun, Marmaris, Bodrum gibi yurt geneli pek çok yerde kutlama gerçekleşti. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Piyasa değeri 50 milyon lira !

İstanbul'da 5 liraya günübirlik tatil fırsatı

İmamoğlu: İBB borçlarını ödemek için gayrimenkullerini satıyor

Oyuncu Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi