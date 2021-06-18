Üye Girişi
'Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü'nde Denize Bırakıldılar - Son Dakika

'Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü'nde Denize Bırakıldılar

18.06.2021 11:04
'Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü'nde Denize Bırakıldılar, System.String[]

Proje Yürütücülüğünü PAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska'nın yaptığı DEKAMER'de tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları; PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.

Proje Yürütücülüğünü PAÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska'nın yaptığı DEKAMER'de tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları; PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Solmaz, PAÜ Öğretim Üyesi Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, DEKAMER görevlileri ile yerli ve yabancı turistlerin katılımı ile denize bırakıldı.

Törende yaptığı konuşmada DEKAMER'in kurulduğu günden bugüne 233 yaralı deniz kaplumbağasının tedavisinin yapılarak denize gönderildiğini dile getiren Prof. Dr. Yakup Kaska, hali hazırda 13 deniz kaplumbağasının tedavilerinin devam ettiğini söyledi. Farklı gerekçelerle yaralanmış olan deniz kaplumbağalarından tedavileri tamamlanan bu dört deniz kaplumbağasını sağlıklarına kavuşturmuş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Kaska, takip cihazı ile seyahat rotasını izleyecekleri Talay isimli caretta carettanın göç yolunun belirlenmesinin bilinmeyen birçok konuyu aydınlatacağını ifade etti. 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü'nde böyle bir etkinlik yaparak toplumda bir farkındalık da oluşturmak istediklerine dikkat çeken Prof. Dr. Yakup Kaska, bu canlıların çoğalması ve yaşamasının denizlerin korunması adına önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kaska, merkez bünyesinde tedavi hizmetini sürdürülebilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Kısaç: "Pamukkale Üniversitesi olarak bu tür çalışmalara destek vermekten dolayı mutluyuz"

Törende yaptığı konuşmada, deniz kaplumbağalarının tedavilerinin yapılmasında büyük gayret gösteren Prof. Dr. Yakup Kaska ve ekibine teşekkürlerini sunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, "Deniz kaplumbağalarına insanlar tarafından verilen zararları gördükten sonra üzülmemek elde değil. Pamukkale Üniversitesi olarak bu tür çalışmalara destek vermekten dolayı mutluyuz. İnşallah bu faydalar artarak devam edecektir. Doğayı ve canlıları korumak hepimizin görevidir. Bu bilinci oluşturmak için biz Üniversitelere de önemli görevler düşmektedir. " Prof. Dr. Kısaç, Üniversite Yönetimi olarak, tüm imkanlarıyla yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından tedavileri tamamlanan 'Billy', 'Cemre', 'AKD' ve 'Talay' isimleri verilen deniz kaplumbağaları davetlilerin ve turistlerin katılımı ile İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı.

Törenin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Solmaz ve Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska ile birlikte merkez bünyesinde incelemelerde bulundu.

'Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü'nde Denize Bırakıldılar

Öğretim Üyesi, Yakup Kaska, Edebiyat, Rektör, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü'nde Denize Bırakıldılar - Son Dakika


Son Dakika

AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir 11:48 AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti 11:41 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi 11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi
Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi 11:03 Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi Bekçinin çeşmenin başında bekleyen köpeğe eliyle su içirdiği anlara ilişkin görüntü, yürekleri ısıttı 10:34 Bekçinin çeşmenin başında bekleyen köpeğe eliyle su içirdiği anlara ilişkin görüntü, yürekleri ısıttı İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah 10:33 İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar 10:21 Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi 09:14 Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi

Son Dakika Haberleri
11:48 AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir
11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti
11:40 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek
11:40 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti
11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi
11:03 Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı
11:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor
10:57 Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak
10:51 PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak
Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı         
11:52
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti         
11:42
İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek         
11:41
Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı         
11:03
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
Taşa Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi         
10:33
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor         
10:17
Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart         
08:48
İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü         
08:23
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım         
07:45
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı         
15:55
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 11:56:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü'nde Denize Bırakıldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement