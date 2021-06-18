'Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü'nde Denize Bırakıldılar - Son Dakika

Proje Yürütücülüğünü PAÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska'nın yaptığı DEKAMER'de tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları; PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Solmaz, PAÜ Öğretim Üyesi Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, DEKAMER görevlileri ile yerli ve yabancı turistlerin katılımı ile denize bırakıldı.

Törende yaptığı konuşmada DEKAMER'in kurulduğu günden bugüne 233 yaralı deniz kaplumbağasının tedavisinin yapılarak denize gönderildiğini dile getiren Prof. Dr. Yakup Kaska, hali hazırda 13 deniz kaplumbağasının tedavilerinin devam ettiğini söyledi. Farklı gerekçelerle yaralanmış olan deniz kaplumbağalarından tedavileri tamamlanan bu dört deniz kaplumbağasını sağlıklarına kavuşturmuş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Kaska, takip cihazı ile seyahat rotasını izleyecekleri Talay isimli caretta carettanın göç yolunun belirlenmesinin bilinmeyen birçok konuyu aydınlatacağını ifade etti. 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü'nde böyle bir etkinlik yaparak toplumda bir farkındalık da oluşturmak istediklerine dikkat çeken Prof. Dr. Yakup Kaska, bu canlıların çoğalması ve yaşamasının denizlerin korunması adına önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kaska, merkez bünyesinde tedavi hizmetini sürdürülebilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Kısaç: "Pamukkale Üniversitesi olarak bu tür çalışmalara destek vermekten dolayı mutluyuz"

Törende yaptığı konuşmada, deniz kaplumbağalarının tedavilerinin yapılmasında büyük gayret gösteren Prof. Dr. Yakup Kaska ve ekibine teşekkürlerini sunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, "Deniz kaplumbağalarına insanlar tarafından verilen zararları gördükten sonra üzülmemek elde değil. Pamukkale Üniversitesi olarak bu tür çalışmalara destek vermekten dolayı mutluyuz. İnşallah bu faydalar artarak devam edecektir. Doğayı ve canlıları korumak hepimizin görevidir. Bu bilinci oluşturmak için biz Üniversitelere de önemli görevler düşmektedir. " Prof. Dr. Kısaç, Üniversite Yönetimi olarak, tüm imkanlarıyla yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından tedavileri tamamlanan 'Billy', 'Cemre', 'AKD' ve 'Talay' isimleri verilen deniz kaplumbağaları davetlilerin ve turistlerin katılımı ile İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı.

Törenin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Solmaz ve Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska ile birlikte merkez bünyesinde incelemelerde bulundu.