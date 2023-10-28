Bayern Münih maçında hayran kaldılar! Milan, Galatasaray'ın yıldızı için düğmeye bastı

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bayern Münih'e 3-1 kaybeden Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, maçtaki performansıyla dünya devi Milan'ın dikkatini çekti.

GALATASARAY'A TEKLİF YAPABİLİRLER

Fanatik'te yer alan habere göre, Rus kulüpleriyle de adı anılan Abdülkerim Bardakcı için son olarak Milan talip oldu. Bayern Münih maçındaki kusursuza yakın oyunuyla İtalyanları etkileyen milli stoper için Galatasaray'ın kapısı çalınabilir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DAMGA VURDU

Abdülkerim Bardakcı, Bayern Münih maçındaki performansıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 hafta itibarıyla en fazla ikili mücadele kazanan futbolcu konumuna yükseldi.