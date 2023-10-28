 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bayern Münih maçında hayran kaldılar! Milan, Galatasaray'ın yıldızı için düğmeye bastı - Son Dakika

Bayern Münih maçında hayran kaldılar! Milan, Galatasaray'ın yıldızı için düğmeye bastı

Son Güncelleme: 28.10.2023 14:18

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Bayern Münih maçında sergilediği kusursuza yakın oyunuyla Avrupa'da dikkatleri üzerine çekti. Milli stopere dünya devi Milan talip oldu.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bayern Münih'e 3-1 kaybeden Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, maçtaki performansıyla dünya devi Milan'ın dikkatini çekti.

GALATASARAY'A TEKLİF YAPABİLİRLER

Fanatik'te yer alan habere göre, Rus kulüpleriyle de adı anılan Abdülkerim Bardakcı için son olarak Milan talip oldu. Bayern Münih maçındaki kusursuza yakın oyunuyla İtalyanları etkileyen milli stoper için Galatasaray'ın kapısı çalınabilir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DAMGA VURDU

Abdülkerim Bardakcı, Bayern Münih maçındaki performansıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 hafta itibarıyla en fazla ikili mücadele kazanan futbolcu konumuna yükseldi.

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Bayern Münih maçında hayran kaldılar! Milan, Galatasaray'ın yıldızı için düğmeye bastı - Son Dakika


Son Dakika
15:58 İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi! Yüz binlerce kişi Atatürk Havalimanı'nda
15:48 Fenerbahçe'nin, Cumhuriyet'in 100. yılına özel çıkardığı forma büyük ilgi gördü
15:45 Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 TL'lik madeni para tedavüle giriyor
15:42 Son saatlerde 53 katliam gerçekleşti! Gazze'de can kaybı 7703'e yükseldi
15:31 Elon Musk'tan ABD yönetimini bindirecek paylaşımı
15:13 Elon Musk dünya ile iletişimi kesilen Gazze için devrede! Starlink uydularını ücretsiz internet sağlamak için bölgeye gönderiyor
15:02 Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı
14:53 Köprülere Türk Bayrağı asılmadığını gören Demet Akalın'dan tepki
14:50 Kayserispor'un golcüsü Mame Thiam'a Suudi Arabistan'dan teklif yağıyor
14:42 Hizbullah, İsrail'e ait tankları böyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2023 16:30:55. #1.11#
SON DAKİKA: Bayern Münih maçında hayran kaldılar! Milan, Galatasaray'ın yıldızı için düğmeye bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement