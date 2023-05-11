Dünya devi Apple müşterilerini çıldırttı! Birçok Apple kullanıcıları oturum açamıyor, ödeme yapamıyor - Son Dakika
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Dünya devi Apple müşterilerini çıldırttı! Birçok Apple kullanıcıları oturum açamıyor, ödeme yapamıyor

11.05.2023 12:28

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bazı ülkelerde sistem hatası vermeye başladı. Kullanıcılar, Twitter'da Apple'a tepki gösterdi. Birçok kullanıcı oturum açamadıklarını veya ödeme yapamadıklarını ileri sürdü. Apple'dan ise henüz bir açıklama yapılmış değil.

Teknoloji devi Apple'ın işletim sistemi IOS çöktü.Şu anda birçok kullanıcı Apple Kimliği sistemine bağlı hizmetlere giriş yapmaya çalışırken hatalarla karşılaşıyor. Sosyal medyada, Apple kullanıcıları oturum açamadıklarını, cihazlarını doğrulayamadıklarını veya ödemeleri işleyemediklerini bildiriyor.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Uygulama indiremeyen kullanıcılar, Twitter'da Apple yetkililerine tepki gösterdi. Apple yetkililerini etiketleyerek açıklama bekleyen kullanıcılar, Twitter'da konuyu gündeme taşıdı.

Apple Id hatası kullanıcıları kızdırdı! Birçok kullanıcı oturum açamıyor, ödeme yapamıyor

"DOĞRULAMA BAŞARISIZ" HATASI

Uygulama indirmek isteyen kullanıcılar, şifrelerinigirdiklerinde "Doğrulama Başarısız" hatası ile karşılaşıyor. Soruna dair Apple'den açıklama gelmemesi ise kullanıcılar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Apple Id hatası kullanıcıları kızdırdı! Birçok kullanıcı oturum açamıyor, ödeme yapamıyor

AMERİKA VE BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDE ÇÖKTÜ

Apple sistemlerinin Amerika ve Avrupa'da bir çok ülkeyi kapsayan hata olduğu öğrenildi. Türkiye'de ise konuyla ilgili herhangi bir şikayet bulunmuyor. Gözler, Apple'ın konuyla ilgili yapacağı açıklamaya çevrildi.

Apple Id hatası kullanıcıları kızdırdı! Birçok kullanıcı oturum açamıyor, ödeme yapamıyor
Apple Id hatası kullanıcıları kızdırdı! Birçok kullanıcı oturum açamıyor, ödeme yapamıyor
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Apple Id hatası kullanıcıları kızdırdı! Birçok kullanıcı oturum açamıyor, ödeme yapamıyor Apple Id hatası kullanıcıları kızdırdı! Birçok kullanıcı oturum açamıyor, ödeme yapamıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Twitter, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dünya devi Apple müşterilerini çıldırttı! Birçok Apple kullanıcıları oturum açamıyor, ödeme yapamıyor - Son Dakika


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