Dünya devi Apple müşterilerini çıldırttı! Birçok Apple kullanıcıları oturum açamıyor, ödeme yapamıyor

Teknoloji devi Apple'ın işletim sistemi IOS çöktü.Şu anda birçok kullanıcı Apple Kimliği sistemine bağlı hizmetlere giriş yapmaya çalışırken hatalarla karşılaşıyor. Sosyal medyada, Apple kullanıcıları oturum açamadıklarını, cihazlarını doğrulayamadıklarını veya ödemeleri işleyemediklerini bildiriyor.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Uygulama indiremeyen kullanıcılar, Twitter'da Apple yetkililerine tepki gösterdi. Apple yetkililerini etiketleyerek açıklama bekleyen kullanıcılar, Twitter'da konuyu gündeme taşıdı.

"DOĞRULAMA BAŞARISIZ" HATASI

Uygulama indirmek isteyen kullanıcılar, şifrelerinigirdiklerinde "Doğrulama Başarısız" hatası ile karşılaşıyor. Soruna dair Apple'den açıklama gelmemesi ise kullanıcılar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

AMERİKA VE BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDE ÇÖKTÜ

Apple sistemlerinin Amerika ve Avrupa'da bir çok ülkeyi kapsayan hata olduğu öğrenildi. Türkiye'de ise konuyla ilgili herhangi bir şikayet bulunmuyor. Gözler, Apple'ın konuyla ilgili yapacağı açıklamaya çevrildi.