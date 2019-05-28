Dünya devine büyük baskın
2 saat önce
Alman lüks otomobil üreticisi Porsche AG'nin Stuttgart ve Weissach şehirlerindeki çeşitli ofislerine mali polis tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:40 Kaynak: İHA
Alman lüks otomobil üreticisi Porsche
AG'nin Stuttgart
ve Weissach şehirlerindeki çeşitli ofislerine mali polis tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Alman Mali Polisi, Alman lüks otomobil üreticisi Porsche AG'nin Stuttgart ve Weissach şehirlerindeki bürolarına ve Stuttgart şehrindeki vergi danışmanlık ofisine baskın düzenledi. Stuttgart Başsavcılığı
, baskınların rüşvet ve maliyeyi aldatma şüphesiyle ilgili yapıldığını açıkladı. Baskınlarda çok sayıda hard disk ve bilgisayara incelenmek üzere el koyuldu. Baskın yapılan yerlerin birinin Porsche'nin eski sendika konseyi şefi Uwe Hück'in evi olduğu öğrenildi. Mali polis, Parsche'nin altı yöneticisi hakkında şüphelerin olduğu ve Porsche'ye dönük yapılan vergi denetiminin devam ettiğini kaydetti. Yetkililer, altı yöneticinin de Porsche'yi zarara uğrattıkları ve gizlilik gerektiren bilgileri ifşa ettikleri şüpheleriyle soruşturma altında olduklarını açıkladı. Baskınlarda 176 polisin görev aldığı öğrenildi.
(Mehmet Koca/İHA)
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