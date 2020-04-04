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Dünya devleri arasında 'maske savaşları başladı
12 dakika önce
Dünyayı esir alan ve on binlerce insanın hayatını kaybettiği koronavirüs salgınına karşı mücadelede temel ekipmanların başında maske geliyor.
Dünyayı esir alan ve on binlerce insanın hayatını kaybettiği koronavirüs salgınına karşı mücadelede temel ekipmanların başında maske geliyor. ve o maskeler tüm dünyada ülkeler arasında en büyük rekabet unsuru haline gelmiş durumda...
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:06
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