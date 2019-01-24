Son Dakika Haberleri: Dünya Devleri F.bahçe'nin Genç Yıldızının Peşinde

Dünya Devleri F.bahçe'nin Genç Yıldızının Peşinde

45 dakika önce

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'a Chelsea ve Manchester United'ın talip olduğu iddia edildi.

Dünya Devleri F.bahçe'nin Genç Yıldızının Peşinde, System.String[]
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'a Chelsea ve Manchester United'ın talip olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'de gelecek vadeden 15 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz Chelsea ve Manchester United'ın radarında. İngiliz The Sun Gazetesi'nde bugün yer alan habere göre Chelsea ve United'ın İzmir'de düzenlenen Ege Kupası'nda Türkiye Milli Takımı ile boy gösteren Ömer Faruk Beyaz'ı izlediği ve en kısa sürede takımlarına katmak istediği iddia edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:36 Kaynak: İHA

Manchester United, Chelsea, Fenerbahçe, Güncel
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