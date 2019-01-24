Dünya Devleri F.bahçe'nin Genç Yıldızının Peşinde
45 dakika önce
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'a Chelsea ve Manchester United'ın talip olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe
'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'a Chelsea
ve Manchester United
'ın talip olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'de gelecek vadeden 15 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz Chelsea ve Manchester United'ın radarında. İngiliz The Sun
Gazetesi'nde bugün yer alan habere göre Chelsea ve United'ın İzmir
'de düzenlenen Ege
Kupası'nda Türkiye
Milli Takımı ile boy gösteren Ömer Faruk Beyaz'ı izlediği ve en kısa sürede takımlarına katmak istediği iddia edildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:36 Kaynak: İHA
Chelsea ve Manchester United, Fenerbahçeli Ömer'in Peşinde
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