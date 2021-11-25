Dünya devleri teknolojiyi "Türk mikroskobu" ile geliştiriyor - Son Dakika

"Atomik kuvvet mikroskopları" Microsoft, Samsung Display, Apple gibi dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri tarafından kullanılan NanoManyetik Bilimsel Cihazlar firması, müşterilerine Tesla'yı da ekledi.

Global teknoloji şirketlerine yaptığı ihracatla dikkati çeken NanoManyetik Bilimsel Cihazlar, Teknopark Ankara ve ODTÜ Teknokent'te Ar-Ge çalışmaları yürütüyor. NanoManyetik Bilimsel Cihazlar, 1999'dan bu yana elektronik test cihazları, çok düşük sıcaklıklarda ve basınçlarda çalışabilen mikroskoplar, manyetik görüntüleme sistemleri ile elektronik test cihazları geliştirip üretiyor.

NanoManyetik Bilimsel Cihazlar Yöneticisi ve ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Oral, AA muhabirine, 58 personelle çalışmalarını sürdürdüklerini, ürünlerini daha da geliştirip devam eden yeni projelere yoğunlaştıklarını söyledi.

Bu çalışmaların sonuçlarının birkaç yıl içinde ürüne dönüşeceğini belirten Oral, daha önce Apple'a da satışını yaptıkları atomik kuvvet mikroskobu "ezAFM"yi geliştirmeyi sürdürdüklerini ve daha fazla müşteriye ulaştırdıklarını bildirdi. Oral, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda Tesla ile görüşmelerimiz olumlu neticelendi. Geçen hafta Tesla'ya, Apple'ın da kullandığı en çok satan ürünümüz, kullanımı kolay atomik kuvvet mikroskobundan yolladık. Tesla'nın bunu elektrikli araçların bataryalarını geliştirmekte kullanacağını tahmin ediyoruz. Elektrikli araçların geliştirmeye en muhtaç ve en çok araştırma yapılan kısımlarından biri bataryalar. Bu konuda başta Tesla olmak üzere çok sayıda şirket çalışıyor. Bu mikroskobu Apple, Microsoft, Samsung Display, Procter and Gamble için sağlamıştık. Procter and Gamble, kullanımı çok kolay ve performansı çok iyi olduğu için daha fazla kullanmak istiyor. Yeni yetenekler kazandırırsak ilave siparişler almamız söz konusu. Bu konuda çalışıyoruz. Çalışmalar elektronik, yazılım ve mekanik açılardan sürüyor."

Yüzde 90'ın üzerinde ihracat

İhracat oranlarının geçen yıl yüzde 97 olduğu bilgisini veren Oral, bu yılın kalanında ise satışların yüzde 93'ünü ihracatın oluşturduğunu söyledi. Oral, son 10 yılda ihracat oranlarının yüzde 90'ın altına düşmediğini, Türkiye'de ise üniversitelere mikroskop ve ölçüm cihazları sattıklarını kaydetti.

Bundan sonraki hedeflerine de değinen Oral, "Hedefimizde Google var. Google'ın kuantum bilgisayarlar ve başka birçok konuda araştırmaları bulunuyor. Bir diğer hedefimiz ise SpaceX. Büyük ilaç şirketleriyle temaslarımız söz konusu." dedi.

Nanometre seviyesinde harita çıkarıyor

Mikroskobun ilk versiyonlarından biri 2015'te Microsoft'a satıldı, sonrasında buna Samsung Display eklendi. Samsung Display, ürünü, cep telefonu ekranlarını analiz etmek ve iyileştirmek için kullanıyor. Apple'ın da bu mikroskopları benzer bir amaçla kullandığı değerlendiriliyor.

Atomik kuvvet mikroskobu, yüzeyin haritasını nanometre seviyesinde çıkarıyor. Cihaz tümüyle yerli imkanlarla ve kamusal teknoloji desteklerinden de yararlanılarak geliştirildi. Zaman içinde farklı kabiliyetlere sahip yeni versiyonları üretildi. İsviçreli ve ABD'li rakiplerinden daha uygun maliyetli ve kullanımı kolay olan mikroskop, uzaya gönderilecek, tıpta kullanılacak bir malzemenin yüzey pürüzlülüğünden elektriksel özelliklerine, manyetik niteliklerinden manyetik alanda nasıl etkilendiğine kadar birçok soruya yanıt aramak için kullanılıyor.

Koronavirüsü de ilk kez görüntüledi

Mikroskopla nano seviyedeki tüm özellikler ölçülebiliyor, 3 boyutlu görüntüleme yapılabiliyor. DNA'yı incelemek için de bu mikroskoptan yararlanılabiliyor.

Geçen yıl koronavirüs de dünyada ilk defa bu mikroskopla görüntülenmişti.

Atomik kuvvet mikroskobu ezAFM'in ihracat kilogram değeri 5-6 bin dolar seviyesinde bulunuyor, şirketin farklı ürünlerinde bu miktar 20 bin dolara çıkıyor.